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兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市府明起針對竹蓮等12個市場攤商，採實名制配售口罩。圖／市府提供
新竹市府明起針對竹蓮等12個市場攤商，採實名制配售口罩。圖／市府提供

新竹市政府體恤市場攤商因忙碌沒空排隊買口罩，因此爭取經濟部第1波配額約7千片口罩，明天起率先提供12處公有零售市場承租人，以承租名冊進行實名制配售口罩，每名攤商至多可買6片，1片5元，後續市配額市府會持續爭取。

市府產發處長張力可指出，配售口罩的12處公有市場，包括南寮、士林、南門及果菜市場，還有中正、關東、東門、西門、中央、竹蓮、北門市場及中央商場，配售對象僅限依零售市場管理條例與市府簽約的正式攤位承租人，約1200人。

市長林智堅說，許多攤販白天生意忙碌，沒時間排口罩，但攤商和民眾接觸頻繁，有必要特別關照以落實防疫工作，因此積極爭取到經濟部的重視，率先推出公有市場實名制配售，確保基層攤商及民眾的防疫與健康。

張力可說，除配售第1波市場攤商口罩，也爭取經濟部再給新竹市更多口罩，希望中央讓市場口罩配售全面性的定期定量化。

張力可指出，在市長林智堅超前部署、料敵從寬的政策指示下，市府在過去1個月，對全市這12處公有市場進行兩波的消毒作業，預計3月底將進行第3波公有市場全面消毒。

新竹市府明起針對竹蓮等12個市場攤商，採實名制配售口罩。圖／市府提供
新竹市府明起針對竹蓮等12個市場攤商，採實名制配售口罩。圖／市府提供

口罩 新竹

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