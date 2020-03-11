高鐵苗栗站關懷圓夢 特教生期待與母同遊終實現

高鐵一日遊，位在苗栗縣中華民國全國特教園區永續關懷協會，今上午搭乘高鐵列車從苗栗到左營展開一日遊行程，高鐵車票由高鐵苗栗站贈票，今天出發前舉行贈票儀式，面對新冠肺炎疫情，這次出遊時，每個人準備兩片口罩，全程準備消毒酒精。

高鐵實踐企業社會責任，今出發前舉行贈票儀式，由高鐵苗栗站值班主管羅仁政代表贈票，希望能幫助學員們開拓新生活體驗，一圓搭乘高鐵旅遊夢想，認識台灣的美好。

社團法人中華民國全國特教園區永續關懷協會，協助完成特殊教育身障青年，在進入社會、職場時能獲得轉職銜接的資源與幫助。協會理事長唐時聰說，感謝高鐵贈票，參與學生們幾乎有三分之二沒搭高鐵，這次面對疫情，出發前都做好完整的防疫措施，每個人準備兩片口罩。

高鐵一日遊抵達高雄後，走訪孔廟，之後到高鐵附近百貨公司逛逛，擴展生活經驗。參加高鐵之旅小滿覺得很開心，每天遠望高鐵列車帥氣的呼嘯而過，心裡很期待能和媽媽一起坐上快速便捷的高鐵列車，體驗搭高鐵去旅行的樂趣。