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「新竹靖廬」紅淡比溼地松等老樹群 市府擬列管保護
移民署新竹收容所俗稱新竹靖廬，市府產發處指出，靖廬園區內還有近70棵具歷史意義的溼地松、樟樹、紅淡比等老樹，4月起將由新竹市樹保委員會審議，通過後就能列保。
市府產發處長張力可說，靖廬園區原為日治時期神社，已有80年歷史，是市定古蹟，園區有豐富的老樹群，其中1棵百年日本黑松，已於2004年受新竹市列管保護。
產發處指出，日前調查有近70棵具有歷史意義的老樹，包括黑松、溼地松、樟樹、紅淡比等，例如園區內胸徑超過40公分的紅淡比就有13棵，這種樹種原是平地及低海拔山地常見的樹木，市區雖已很少見，調查時卻發現靖廬有紅淡比樹群，紅淡比在日本稱為木神，經常栽植於神社旁，就像台灣的土地公旁有榕樹，因民眾相信樹有樹神。
產發處指出，紅淡比外觀有點像榕樹，其實是茶科樹木，會開淡黃色小花，擁有淡淡香氣，果實也能吸引綠繡眼及白頭翁覓食，未來來到公園的人不僅能賞花聞香，還能賞鳥。
靖廬自光復後就由警備總部、警政署、移民署與新竹收容所使用管理，從未對外開放，是熟悉又神秘的地帶，市府未來會規畫為大公園，園區內老樹群也有望保留。
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