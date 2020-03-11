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增設滑梯藍球場 竹市西濱連絡道橋下空間大改造

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市府利用南港里西濱連絡道路高架橋下空間，將設置籃球場、兒童滑梯等設施。示意圖／市府提供
新竹市府利用南港里西濱連絡道路高架橋下空間，將設置籃球場、兒童滑梯等設施。示意圖／市府提供

新竹市南港里西濱連絡道路高架橋下空間環境雜亂，成為治安死角，市府斥資386萬元經費改造，除改善橋面排水狀況及景觀，預計設置半場籃球場、兒童滑梯及健身器材，讓長輩跟孩子能同樂，提供南港里民優質的休閒空間，今天動工，預計6月底前完工。

動工典禮由副市長沈慧虹主持，她說，營造休憩與美感兼具的運動環境是市府努力的目標，利用此工程活化利用西濱連絡道路高架橋下雜亂的閒置空間，新設運動及休憩兼具的籃球場、兒童滑梯、體健設施與組合座椅，也一併改善橋下周遭損壞的欄杆，改善總面積達1300平方公尺，改善市容景觀，更增加優質安全的休閒環境。

市府工務處指出，西濱連絡道路高架橋下空間閒置長達20年，因缺乏整理成為治安死角，這次計畫新增籃球場、兒童滑梯及健身器材，打造特色景觀，提供居民休憩空間，預計6月底完工，今年暑假就能有新設施能使用。

新竹市府利用南港里西濱連絡道路高架橋下空間，將設置籃球場、兒童滑梯等設施。示意圖／市府提供
新竹市府利用南港里西濱連絡道路高架橋下空間，將設置籃球場、兒童滑梯等設施。示意圖／市府提供

高架橋 健身 新竹

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