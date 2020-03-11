增設滑梯藍球場 竹市西濱連絡道橋下空間大改造
新竹市南港里西濱連絡道路高架橋下空間環境雜亂，成為治安死角，市府斥資386萬元經費改造，除改善橋面排水狀況及景觀，預計設置半場籃球場、兒童滑梯及健身器材，讓長輩跟孩子能同樂，提供南港里民優質的休閒空間，今天動工，預計6月底前完工。
動工典禮由副市長沈慧虹主持，她說，營造休憩與美感兼具的運動環境是市府努力的目標，利用此工程活化利用西濱連絡道路高架橋下雜亂的閒置空間，新設運動及休憩兼具的籃球場、兒童滑梯、體健設施與組合座椅，也一併改善橋下周遭損壞的欄杆，改善總面積達1300平方公尺，改善市容景觀，更增加優質安全的休閒環境。
市府工務處指出，西濱連絡道路高架橋下空間閒置長達20年，因缺乏整理成為治安死角，這次計畫新增籃球場、兒童滑梯及健身器材，打造特色景觀，提供居民休憩空間，預計6月底完工，今年暑假就能有新設施能使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言