桃市暫緩老人春遊、長青學苑 展延辦理身障證明

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市社會局已在日前停辦全市關懷據點，為杜絕疫情擴散，今天新宣布5項措施調整，包含暫緩老人會春遊及參訪、長青學苑暫緩辦理、身新障礙證明到期可展延60天、人民團體如任期屆滿需改選，可依法申請延期3個月與志工訓練採線上及影片教學方式辦理，希望盡量避免民眾群聚或前往醫院的感染風險。

市府社會局指出，老人會春遊及參訪觀摩活動建議調整至疫情緩解後辦理，主要考量老人會活動參與者多為中高齡者，且活動參與因長時間且近距離接觸，具較高傳播風險，參訪觀摩等群聚活動延期調整至疫情緩解後辦理。

另，由區公所辦理或市府補助辦理的長青學苑課程，鼓勵各單位暫緩辦理，不過若課程已在進行，請辦理單位加強各項防疫措施。

由於身心障礙證明到期，重新鑑定須到公告指定醫院辦理，考量前往醫院易有感染風險，為避免加重醫療體系負擔，市府社會局也宣布，有關身心障礙證明到期，衡酌因疫情影響無法至醫院辦理鑑定，為維護民眾權益，社會局將主動依身心障礙者權益保障法第14條辦理展延60天，並發文告知民眾相關權益注意事項。

另，依據人民團體相關法規，人民團體會員大會每年須召開1次，因應疫情防治，團體可評估延期，於今年底前召開大會即可。不過，若團體今年涉及改選欲延後召開，可向社會局提出申請延長，延長時間以不超過3個月為限，如團體近期確有召開會議之必要，建議遵照中央流行疫情指揮中心公告之集會相關防護措施辦理。

最後一項為志工訓練採線上及影片教學方式辦理，志工訓練上半年志願服務基礎、社會福利類特殊教育訓練課程及運用單位聯繫會報取消辦理，為避免影響志工領冊，採免費線上課程或向志願服務推廣中心申請自辦影片教學以取得完訓證明，詳情都可洽市府社會局詢問。