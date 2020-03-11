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憂疫情升溫 桃市府規畫異地辦公、居家辦公

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
鄭文燦說，各國都有出現部長、科長等人確診的案例，代表政府部門也有風險，目前桃市已規畫好異地辦公及居家辦公，將由人事處、研考會、資科局3個單位聯合演練，進行異地辦公。記者陳夢茹／攝影
鄭文燦說，各國都有出現部長、科長等人確診的案例，代表政府部門也有風險，目前桃市已規畫好異地辦公及居家辦公，將由人事處、研考會、資科局3個單位聯合演練，進行異地辦公。記者陳夢茹／攝影

新冠肺炎疫情延燒，不少民眾、民意代表關心若各地市府有人確診，為避免政府部門如有人確診，市政可能將出現停滯的狀況，桃園市政府今日在防疫報告會議上提出「異地辦公」及「居家辦公」兩種辦法。

桃園市長鄭文燦今日在市政會議上表示，截至3月10日止，桃市目前居家隔離列管人數有225人，其中以龜山區77人和蘆竹區40人為最大宗，鄭說，桃園因有桃園機場、部立桃園醫院、長庚醫院，為台灣防疫第一線，觀光旅遊、餐飲業，甚至機捷、機場等皆受到不少衝擊，損失慘重，因此未來各行業的紓困與振興會議都將比照防疫會議格局辦理。

鄭文燦說，各國都有出現部長、科長等人確診的案例，代表政府部門也有風險，目前桃市已規畫好異地辦公及居家辦公，舉例來說，局處的局長與副局長為職務代理人，將組員分為兩組，萬一其中一組中，有組員確診，將整組隔離並由另一組上場辦公，鄭指出，將由人事處、研考會、資科局這3個單位聯合演練，進行異地辦公，檢查聯網等設備有無問題。

桃園市政府人事處處長黃新雛表示，目前各局處每天皆會一同召開防疫會議，因此啟動異地辦公及居家辦公的標準，以會議上各局處達成共識為準，如判定轄內疫情嚴重到須啟動這項機制，便會開始施行。黃解釋，辦理異地辦公的局處會在轄內擇一個適當地點，作為第2辦公地點，有可能在不同處，也有可能在不同樓層辦公，只要做好分流就不會有影響。

黃新雛說，居家辦公則由各機關視其業務特性及防疫需求，經評估過後才能執行，以各機關人數三分之一為上限，上下班時間皆需線上打卡，且居家辦公日以不連續、間隔，每周固定2日為限，另外居家辦公者還需寫工作日誌，定期向主管呈報。此外，黃指出，居家辦公並不是所有機關的業務性質都適合，要是自主性高、較無機密性，可以不用在辦公單位處理的業務較合適。

桃園機場 疫情 鄭文燦

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