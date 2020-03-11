桃市秘書長黃治峯兼民政局長近3個月 議員籲「內升」

桃園市政府民政局前局長湯蕙禎去年因獲民進黨提名為不分區立委人選，市長鄭文燦指派秘書長黃治峯代理民政局長，但代理迄今近3個月，仍由黃兼任，今天市議會進行民政局工作報告，多名議員都關心黃治峯身兼多職「太辛苦」，有議員直言「市府是沒人了嗎」、「應儘速內升」，副市長李憲明代答人事權在市長，將轉達議員意見。

黃治峯原為市府工務局長，前年市長鄭文燦連任，黃一舉升任府秘書長，由於當時工務局長仍懸缺，黃還同時兼任工務局長近半年，去年底因湯蕙禎參與立委選舉申請退休，黃治峯又被鄭文燦欽點兼任民政局長一職，被認為是市府團隊「救火隊」，現在因應防疫期間，現在還身兼防疫工作「市府異地辦公或居家辦公方案」的召集人。

今天議會進行民政局工作報告，黃治峯今天首度以兼任民政局長身份到議會備詢，不少議員質詢都關心他身兼多職，市議員褚春來也眼尖發現，黃治峯還身穿秘書長外套，黃解釋，民政局本要替他做一件局長外套，他認為可以省下來，所以才沒做。

今天多名議員不分藍綠都要求市府儘速補實民政局長職缺，國民黨籍議員劉茂群認為，市府是沒人了嗎？應以內部升職為優先，市議員黃婉如也認為「市府那麼大，卻產生不出民政局長」，但也肯定黃做人不錯，很多民代都對民政局業務很客氣。

民進黨籍營議員鄭淑方也認為，黃治峯雖然是工務系統出身，但代理民政局長表現優異但也辛苦，還是建議儘快補實，尤其是民政局業務繁重，實在需要專責的局長。

無黨團結聯盟黨團議員李家興、劉熒隆、謝美英都肯定黃治峯兼任多職的工作表現，是十足的通才，但「身兼數職實在太忙」，尤其現在防疫期間，民政局又要負責居家檢疫工作，工作繁重，建議市長縮短黃秘書長的代理時間，讓他專心市政與防疫。

議員褚春來說，黃治峯兼職不兼薪，他建議民政局長採內部調升，可從副局長林香美、張世威擇一，黃治峯答詢時打趣表示「實在不應該當那顆石頭」，也表示身兼多職確實工時很長，「一天12小時跑不掉」，目前也身兼府會聯絡小組總召，他認為，防疫期間不宜變動，相信疫情過去之後，市長會有適才適所的安排。