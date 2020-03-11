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竹縣府服務台整修後超質感 i郵箱啟用方便寄取件

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
竹縣府i郵箱啟用，提供包裹寄件、取件等。記者張雅婷／攝影
竹縣府i郵箱啟用，提供包裹寄件、取件等。記者張雅婷／攝影

新竹縣府為打造縣府優質、清新及明亮便民服務洽公環境，整修新竹縣府大廳服務櫃台，同時與中華郵政新竹郵局合作，設置智慧便民設施i郵箱，今天正式啟用，縣長楊文科表示，i郵箱除了提供簡易、經濟、迅速智能化服務外，更能排除時間限制，隨時領取信件、包裹，為縣府內同仁與洽公民眾帶來工作、生活上便利性。

行政處長邱俊良表示，新竹縣府大廳的公共空間整修後，重新規劃服務中心及停車繳費處，以明亮活潑色彩提供民眾多元友善環境，如接待引導、縣民有約申請、免費wifi、手機臨時充電、老花眼鏡、血壓計及輪椅借用等貼心服務，並設置電子看板，使參加會議同仁或民眾能夠充分瞭解相關資訊，提升服務品質。

縣府同仁對於設置i郵箱感到貼心，「以往上班家中郵件無人領取，須利用中午休息時間至郵局排隊領取，現在申請改投i郵箱只要輸入手機號碼及取件碼即可領件，方便又快速」。

新竹郵局局長曾振源表示，i郵箱在全國已超過1千多個據點，提供包裹寄件、取件功能，透過簡易設定，搭配一卡通、愛金卡、悠遊卡及信用卡(悠遊卡功能)等付款載具，就能依包裹大小付費(價位在60～70元間)交寄包裏；收件者輸入手機號碼、簡訊密碼，即能領取郵件，不受郵局營業時間的限制。

即日起至3月24日(為期2周)推出「2020 (愛你愛你)開箱小禮」活動，只要透過「新竹縣政府i郵箱」寄件或取件，標示二位朋友並留言，即贈送驚喜小禮，詳細活動內容請至「新竹縣ing」臉書粉絲專頁查詢。

新竹縣府整修新竹縣府大廳服務櫃台，今正式啟用，提供手機臨時充電、老花眼鏡、血壓計及輪椅借用等貼心服務。記者張雅婷／攝影
新竹縣府整修新竹縣府大廳服務櫃台，今正式啟用，提供手機臨時充電、老花眼鏡、血壓計及輪椅借用等貼心服務。記者張雅婷／攝影
新竹縣府整修新竹縣府大廳服務櫃台，今正式啟用，提供手機臨時充電、老花眼鏡、血壓計及輪椅借用等貼心服務。記者張雅婷／攝影
新竹縣府整修新竹縣府大廳服務櫃台，今正式啟用，提供手機臨時充電、老花眼鏡、血壓計及輪椅借用等貼心服務。記者張雅婷／攝影
竹縣府i郵箱啟用，提供包裹寄件、取件等。記者張雅婷／攝影
竹縣府i郵箱啟用，提供包裹寄件、取件等。記者張雅婷／攝影

新竹 郵局 悠遊卡

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