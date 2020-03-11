新竹縣東興圳工程不受疫情波及 施工如期進行

新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫，獲中央前瞻計畫1.68億、縣府配合款3200萬經費，分二期積極進行中，文化局表示，工程透過親水平台、植栽棚架、水生植物等設計，拉近人與水的關係，讓居民重新認識自己家鄉的水文化，其中第一期工程範圍包括綠41、公26、27、28，第二期工程範圍有公3番仔寮公園、汾陽堂等，施工進度都在契約規範中。

為避免工程進度受新冠肺炎波及，客委會副主委范佐銘率委員余德銓、林志成會勘，建議加快訂料腳步，同時增加人力進場施作，以免延宕工期。縣長楊文科指示文化局遵照專家的建議，調整步伐、緊盯進度，將疫情對工程進度的衝擊降到最低。

楊文科表示，竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫，讓200多年歷史的帶狀水圳串連大面積親水景觀設施，連接在地文化與歷史軌跡，加入更多自然生態與樂活概念，不但提升公園質感，也將竹北打造為一個兼具文化深厚意涵、水與綠的城市，為竹北增添多處新亮點，提供民眾更優質的休憩空間。