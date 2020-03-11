快訊

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

旅遊疫情警示升級 瑞士、挪威等8國提升至第二級

新竹縣東興圳工程不受疫情波及 施工如期進行

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫透過親水平台、植栽棚架、水生植物等設計，拉近人與水的關係，客委會建議竹縣府加快訂料腳步，同時增加人力進場施作，以免延宕工期。圖／新竹縣府提供
新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫透過親水平台、植栽棚架、水生植物等設計，拉近人與水的關係，客委會建議竹縣府加快訂料腳步，同時增加人力進場施作，以免延宕工期。圖／新竹縣府提供

新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫，獲中央前瞻計畫1.68億、縣府配合款3200萬經費，分二期積極進行中，文化局表示，工程透過親水平台、植栽棚架、水生植物等設計，拉近人與水的關係，讓居民重新認識自己家鄉的水文化，其中第一期工程範圍包括綠41、公26、27、28，第二期工程範圍有公3番仔寮公園、汾陽堂等，施工進度都在契約規範中。

為避免工程進度受新冠肺炎波及，客委會副主委范佐銘率委員余德銓、林志成會勘，建議加快訂料腳步，同時增加人力進場施作，以免延宕工期。縣長楊文科指示文化局遵照專家的建議，調整步伐、緊盯進度，將疫情對工程進度的衝擊降到最低。

楊文科表示，竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫，讓200多年歷史的帶狀水圳串連大面積親水景觀設施，連接在地文化與歷史軌跡，加入更多自然生態與樂活概念，不但提升公園質感，也將竹北打造為一個兼具文化深厚意涵、水與綠的城市，為竹北增添多處新亮點，提供民眾更優質的休憩空間。

文化局 楊文科 新冠肺炎

延伸閱讀

好暖！華威廣告捐贈復康巴士 水電工會捐助社會救助金

竹縣頭前溪北岸 打造花海景觀

看準櫻花熱 新竹縣府要打造頭前溪北岸櫻花步道

3年2億 竹縣打造22處特色公園

相關新聞

林口交流道科技執法建置中 下半年啟用

桃園市龜山區國道1號林口交流道北上匝道車流量大，但常有駕駛人不依車道行駛、未保持路口淨空，造成交通壅塞。桃園市府本月底建置完成科技執法系統，經測試驗收後，由警察局公告取締，最快下半年就可開罰。目前已架設警示牌，提醒用路人遵守交通規則。

竹縣400呎內空域 無人機都能飛

新竹縣政府支持遙控無人機發展，管制空域採負面表列，將開放縣內400呎以下的空域飛行。

爭文件調閱權 苗議員提自治條例

苗栗部分縣議員去年提「文件調閱權」遭縣府拒絕，引發爭論，昨天有議員提案制定「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，一讀通過，將送交議會分組審查。

拚防疫 竹縣社福機構活動喊停

新竹縣政府配合防疫，決議縣內社會福利機構內外活動暫緩，僅接受公務需求訪視與探訪，限定在機構內特定會議室或大廳會談，並嚴格執行戴口罩、量體溫、手部消毒、詢問旅遊史等，以利追蹤。

鄭文燦：應給醫護防疫加給

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員負擔只增不減，醫療體系壓力更大，市長鄭文燦表示，已向中央建議應考量其防疫負擔給予保障，也要考慮給予醫護人員防疫加給。

桃市採購耳溫槍、額溫槍 拚「班班有1支」

新冠肺炎疫情延燒，桃園市議員陳雅倫、黃家齊與鄭淑方昨聯合質詢，認為各校整備防疫物資落差大，市長鄭文燦說，第1階段將以「班班有1支」額（耳）溫槍為目標，第2階段再替大型學校採購紅外線熱顯像儀，但目前非經費不足，而是普遍缺貨，將依實際需求調配。

推動節電創意無限 苗栗縣獲頒銀獎500萬補助弱勢

苗栗縣政府推動節電，發揮創意無限，將節電宣導車開入社區推廣，舉辦變電箱彩繪徵圖競賽、節電參與式預算等，108年參加經濟部...

疫區返台未被居家檢疫 鄭文燦：回報中央補漏洞

依中央流行疫情指揮中心規定，若自中港澳、南韓、義大利、伊朗、入境台灣，須接受居家檢疫14天，但地方時傳有民眾從疫區返台，...

桃市目標班班有額（耳）溫槍 仍缺5195支

桃園市各校防疫物資整備情形不一，市長鄭文燦今天喊出，目標班班有額（耳）溫槍，並協助大型學校採購紅外線熱顯像儀；市府教育局...

不受疫情影響 桃市2月歇業護理人員僅比去年多23人

新冠肺炎疫情延燒，醫理人員等人工作壓力相當大，桃園市衛生局統計，桃園市今年2月總計有307名護理人員歇業（離職），將較於...

高山地形地貌很脆弱 志工籲：不要切西瓜走捷徑搞破壞

熱門的大眾百岳路線雪山東峰在三六九山莊後方，步道7.4公里到7.5公里轉彎處，雖設有2道柵欄防止走捷徑，仍有山友「切西瓜...

廣豐新天地擬售後租回 小編私訊被灌爆：館舍不會消失

位於桃園市八德區的廣豐新天地購物中心，昨日由董事長邱文達親自宣布，擬將旗下廣豐新天地購物中心改以售後租回方式經營，得知消...

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。