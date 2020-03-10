推動節電創意無限 苗栗縣獲頒銀獎500萬補助弱勢

苗栗縣政府推動節電，發揮創意無限，將節電宣導車開入社區推廣，舉辦變電箱彩繪徵圖競賽、節電參與式預算等，108年參加經濟部「108年度縣市節電激勵活動計畫」評比競賽，獲得全國執行成效獎「銀獎」與500萬獎金，苗栗縣政府工商發展處長黃智群說，500萬獎金後續規畫用在補助中低收入戶汰換節能家電與燈具設備，提供縣內電力使用效率，也能關懷弱勢族群。

苗栗縣政府工商發展處指出，縣府配合中央辦理「縣市共推住商節電行動」，在大家共同努力下，第一期計畫推動執行率達100％。

苗栗縣政府推動節電，舉辦各式多元推廣方式，節電宣導車結合在地志工巡迴，扎根下校園節電基礎、專業節電診斷輔導，推出夏日星空電影院、變電箱節電彩繪徵圖競賽與節電參與式預算，讓節電觀念深入民眾。

黃智群說，除教育及宣導措施，持續辦理服務業、機關、學校及住宅節能設備汰舊換新補助，提升苗栗縣整體住商能源使用效率。