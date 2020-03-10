疫區返台未被居家檢疫 鄭文燦：回報中央補漏洞

依中央流行疫情指揮中心規定，若自中港澳、南韓、義大利、伊朗、入境台灣，須接受居家檢疫14天，但地方時傳有民眾從疫區返台，卻未接獲居家檢疫通知在外趴趴走，市長鄭文燦今天在議會答詢坦言確有零星個案，市府發現後皆會立刻將資訊回報給中央，並請中央檢討資訊缺漏原因，「務必讓防疫零缺口」！

市議員張桂綿今天在議會質詢提到，因應疫情，地方民政系統需監測居家檢疫者，但不少民眾反映，居家檢疫入境後卻未扎實回報到地方公所列管，時有該居家檢疫者在外趴趴走，被其他市民看見後趕緊向里長反映，質疑此是否為防疫漏洞？還是系統連線出問題？

鄭文燦答詢表示，目前流程為機場檢疫站針對自疫區返國民眾開立居家檢疫通知書，假如上游開立資料不齊全，下游公所就無法接獲資訊，市府確實接獲幾個個案，像是有夫妻檔同時從中國返台，「結果丈夫有被通知居家檢疫，太太卻沒有」，也有母女檔一起從韓國回來，「媽媽有被通知，女兒卻沒有被通知」，市府只要一發現就會立即回報，請中央更正。

鄭文燦說，自己也有親自向內政部與中央流行疫情指揮中心反映此類狀況，希望疾管局到移民署再到內政部的系統，已請他們檢討整合相關系統介面，釐清為何發生資訊缺漏的原因，檢討名單核對更健全，務必讓防疫零缺口。

依市府統計，疫情發生以來，桃園居家隔離與檢疫人數累計5千多人，目前仍有1千人接受監測當中，市府強調不只管制也加強陪伴，成立「桃園市居家檢疫服務關懷中心」提供居家檢疫者生活所需的多元服務方案，包括心理減壓專線、遠距醫療服務、線上服務、第四台服務和線上閱讀、線上學習、外送平台服務，推出全方位健康關懷包，包含減壓紓食包、健康強身食補包、居家安心消毒包及安心休閒包等，讓居家檢疫者獲得充分支持，安心度過14天隔離期。