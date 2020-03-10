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桃市目標班班有額（耳）溫槍 仍缺5195支

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市各校防疫物資整備情形不一，市長鄭文燦今天喊出，目標班班有額（耳）溫槍，並協助大型學校採購紅外線熱顯像儀。記者張裕珍／攝影
桃園市各校防疫物資整備情形不一，市長鄭文燦今天喊出，目標班班有額（耳）溫槍，並協助大型學校採購紅外線熱顯像儀。記者張裕珍／攝影

桃園市各校防疫物資整備情形不一，市長鄭文燦今天喊出，目標班班有額（耳）溫槍，並協助大型學校採購紅外線熱顯像儀；市府教育局統計，全桃園共1萬35班，目前仍缺5195支額（耳）溫槍，另大型學校原則以60班規模以上為主，據最新調查48校仍有23校尚未購置，將會積極協助，也會請市府經發局協助向工廠採購、調配撥用。

桃園市教育局統計，桃園市高中職以下學校總共1萬35班，經調查各校共有1181支額溫槍及1223支耳溫槍，加上教育部及市府教育局於開學前配送各校計2436支額（耳）溫槍，桃園市高中職以下學校目前共計有4840支，若要達到「一班一額（耳）溫槍」目標，尚不足5195支額（耳）溫槍。

教育局指出，額溫槍與耳溫槍市價約落在1支1200元左右，由於額溫槍量體溫速度較快，也較無衛生疑慮，因此會優先協助校方採購額溫槍，不過，市府也會留意採購耳溫槍，因額溫槍發燒以37.5度為準，仍須再以耳溫槍進行複測較為準確，若測出38度即視為發燒，會協助學生返家休息或到院所求診。

另，紅外線熱像儀各校添購情形不一，不少民代替師生發聲，盼動用第二預備金採購，鄭文燦今天也指示，紅外線熱顯像儀適用眾多人潮進出場域，將優先協助大型學校採購，但目前不是卡在經費問題，而是儀器在市面上缺貨，幾乎要等到4月才有貨。

市府教育局今天下午統計，原則大型學校以60班規模以上為主，全桃園60班以上大型學校有48校，據調查已有紅外線熱顯像儀者25校，尚未購置有23校，不少學校是民間捐助或家長會協助添購而來，針對其他尚未購置的學校，市府將進一步協助。

教育局 發燒

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