爭取文件調閱權 苗栗縣議員提案制定文件調閱自治條例
「苗栗縣議員文件調閱自治條例」由時力議員宋國鼎提案，時力議員曾玟學、民進黨議員羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、無黨籍黎煥強、陳品安為連署人，希望法制化議員文件調閱資料相關事宜。
苗栗縣議會去年底召開定期會，議員們為了議員的文件調閱權與縣府引發爭議，縣府根據內政部民國90年函釋，縣府「欠難提供」相關資料，當時議會吵翻天，之後議員若調閱相關資料，須透過議會發函給縣府，以機關對機關方式調閱資料。
苗栗縣議員宋國鼎，也是律師，他說，文件調閱權，苗栗縣政府援引內政部函釋，但站在法律角度來說，內政部的函釋不是法律限制。地方制度法、內政部函釋，對議員個人可不可以行使文件調閱，法制上有缺漏。
「文件調閱自治條例不是一味擴張自己權限！」宋國鼎說，擬訂定苗栗縣議員文件調閱自治條例，希望有助相關問題爭議釐清與法制化，他也呼籲縣府、其他議員們，支持此自治條例，讓外界知道苗栗縣議會是能真正站在監督本位的議會。
苗栗縣政府秘書長陳斌山說，對於議員擬提出制定文件調閱自治條例，縣府表示尊重。
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