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爭取文件調閱權 苗栗縣議員提案制定文件調閱自治條例

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣議員時代力量宋國鼎今在議會臨時會提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，一讀通過，將送議會分組審查。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員時代力量宋國鼎今在議會臨時會提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，一讀通過，將送議會分組審查。記者劉星君／攝影

苗栗縣議會去年底召開定期會時，議員與縣府調閱資料，縣府卻在開議前兩個工作天，發出一紙公文指出，縣府根據內政部民國90年的函釋「欠難提供」，引發民進黨、時代力量等議員們不滿，議會為此吵翻天。苗栗縣議會今開臨時會，時代力量議員宋國鼎提案，擬制定「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，盼能透過法制化規範文件資料索取，一讀通過，將送交議會分組審查。

「苗栗縣議員文件調閱自治條例」由時力議員宋國鼎提案，時力議員曾玟學、民進黨議員羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、無黨籍黎煥強、陳品安為連署人，希望法制化議員文件調閱資料相關事宜。

苗栗縣議會去年底召開定期會，議員們為了議員的文件調閱權與縣府引發爭議，縣府根據內政部民國90年函釋，縣府「欠難提供」相關資料，當時議會吵翻天，之後議員若調閱相關資料，須透過議會發函給縣府，以機關對機關方式調閱資料。

苗栗縣議員宋國鼎，也是律師，他說，文件調閱權，苗栗縣政府援引內政部函釋，但站在法律角度來說，內政部的函釋不是法律限制。地方制度法、內政部函釋，對議員個人可不可以行使文件調閱，法制上有缺漏。

「文件調閱自治條例不是一味擴張自己權限！」宋國鼎說，擬訂定苗栗縣議員文件調閱自治條例，希望有助相關問題爭議釐清與法制化，他也呼籲縣府、其他議員們，支持此自治條例，讓外界知道苗栗縣議會是能真正站在監督本位的議會。

苗栗縣政府秘書長陳斌山說，對於議員擬提出制定文件調閱自治條例，縣府表示尊重。

苗栗縣 內政部 時代力量

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