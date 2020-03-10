不受疫情影響 桃市2月歇業護理人員僅比去年多23人

新冠肺炎疫情延燒，醫理人員等人工作壓力相當大，桃園市衛生局統計，桃園市今年2月總計有307名護理人員歇業（離職），將較於去年2月份的離職人數，僅增加23人，並沒有因疫情爆發離職潮的狀況，且離職因素皆與疫情無關，桃園市衛生局自2月初設置安心減壓專線，傾聽民眾、醫護人員的心聲，給予支持及協助。

桃園市衛生局醫管科科長陳效君表示，由於這次疫情從12月延燒至現在，衛生局進行護理人員的離職統計，不過卻發現今年2月份有307名護理人員歇業，僅比去年多出23人，且離職原因多為工作地點、上班時段與家庭無法同時兼顧，也有可能是要調往其他醫院，先辦理歇業程序。陳指出，因相較於去年，2月份僅多出23人歇業，人數起伏不大，因此並無因疫情爆發離職潮的狀況。

陳效君說，因應疫情，醫療院所醫事人員在第一線執行防疫工作，在體力、精力上的確是較為辛苦，因此自2月初起，桃園市設有安心減壓專線（03）3340935分機3069，由專業心理、社工師，陪伴民眾面對焦慮，傾聽第一線醫療人員工作壓力，並給予醫護人員支持。

據統計，自2月21日起至今，安心減壓專線共接到50多通電話，陳效君表示，2月初時有較多民眾、診所護理人員進線詢問口罩的配發狀況，或是防疫包的內容物、領取方式等，不過現在因口罩產量增加，供貨趨於穩定，近期已無民眾、護理人員進線詢問醫用口罩發配情形，且並無醫護人員進線表達焦慮或因疫情照護壓力而想離職的想法。