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高山地形地貌很脆弱 志工籲：不要切西瓜走捷徑搞破壞
熱門的大眾百岳路線雪山東峰在三六九山莊後方，步道7.4公里到7.5公里轉彎處，雖設有2道柵欄防止走捷徑，仍有山友「切西瓜」直下三六九，雪霸國家公園保育志工最近會同熱心山友，加設一座「請勿走捷徑」告示牌，提醒不要走捷徑，避免破壞脆弱的高山地形地貌。
雪霸國家公園登山步道有雪東線（雪山線）、雪山西稜線、聖稜線、武陵四秀線、志佳陽線、大霸線（含大鹿林道東線及大霸尖山步道） 、雪劍線（大小劍線）、大霸北稜線，雪霸國家公園管理處發現部分山友走捷徑，因此設置告示牌及阻攔設施，其中，三六九山莊後方步道7.4公里到7.5公里間轉彎處，2道柵欄都擋不住，還是有山友從中穿過直下三六九山莊。
雪霸國家公園保育志工徐智茂等人，及山友協助，最近將步道7.5公里的「請勿走捷徑」告示牌，移往7.4公里到7.5公里處轉彎處柵欄中間，希望可以阻止山友貪圖一時之快走捷徑，以免下雨時水流加速沖刷形成鴻溝「鬼剃頭」，徐智茂也拜託「不要走捷徑，不要再走捷徑！」
雪霸處副處長鄭瑞昌說，步道7.5公里處因地形陡峭，沒有捷徑可循，因此「請勿走捷徑」移到7.4公里到7.5公里轉彎處，一些山友對走捷徑不以為意，但高山地形地貌脆弱，雨水順捷徑而下，日積月累沖刷，可能造成不可逆的破壞，籲請山友登山循步道減少傷害。
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