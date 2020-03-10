廣豐新天地擬售後租回 小編私訊被灌爆：館舍不會消失

位於桃園市八德區的廣豐新天地購物中心，昨日由董事長邱文達親自宣布，擬將旗下廣豐新天地購物中心改以售後租回方式經營，得知消息的八德民眾紛紛直呼「不能沒有國賓」、「電影票要拿去賣掉了」、「請留下迪卡儂」，今日廣豐新天地的社群小編出面回應，表示市民朋友關心的國賓影城、迪卡儂、家樂福等皆不會消失。

廣豐新天地購物中心擬採售後租回方式經營，引起在地民眾討論，民眾點出廣豐新天地內的國賓影城、迪卡儂、家樂福、彭園餐廳、兒童美術館等，對在地民眾相當便利，擔心受到影響。對此廣豐新天地購物中心社群小編今日在官網回應，他表示「廣豐至少會回租10年，因此民眾擔心的國賓影城、迪卡儂、家樂福、彭園餐廳及兒童美術館通通不會消失」。

小編還說，一起床看到Line不得了，好多人問他工作還好嗎，這輩子第一次這麼多人關心他的工作。為了答謝市民朋友的支持，廣豐新天地購物中心臉書還辦起抽獎活動，只要留下鼓勵廣豐的話就有機會抽到國賓影城電影票 。

廣豐新天地購物中心表示，因受新冠肺炎疫情影響，為刺激平日來客人潮，於平日周一至周五舉辦「春集趣」活動。民眾只要到指定櫃位達成任務可集1點，最低消費滿300元可集1點。集滿3點者可至服務台兌換100元抵用券；滿5點可兌換玻璃冷水瓶及OWNDAYS 500元抵用券；滿7點能兌換國賓電影票；滿9點能兌換500元抵用券，不僅購物中心可集點，連家樂福、迪卡儂、國賓影城消費都可參加集點活動。