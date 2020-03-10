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廣豐新天地擬售後租回 小編私訊被灌爆：館舍不會消失

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
八德廣豐新天地購物中心擬將改以售後租回方式經營，得知消息的八德民眾紛紛直呼「不能沒有國賓」、「留下迪卡儂」，今日社群小編出面回應，市民朋友關心的國賓影城、迪卡儂、家樂福等皆不會消失。圖／截自廣豐新天地購物中心臉書
八德廣豐新天地購物中心擬將改以售後租回方式經營，得知消息的八德民眾紛紛直呼「不能沒有國賓」、「留下迪卡儂」，今日社群小編出面回應，市民朋友關心的國賓影城、迪卡儂、家樂福等皆不會消失。圖／截自廣豐新天地購物中心臉書

位於桃園市八德區的廣豐新天地購物中心，昨日由董事長邱文達親自宣布，擬將旗下廣豐新天地購物中心改以售後租回方式經營，得知消息的八德民眾紛紛直呼「不能沒有國賓」、「電影票要拿去賣掉了」、「請留下迪卡儂」，今日廣豐新天地的社群小編出面回應，表示市民朋友關心的國賓影城、迪卡儂、家樂福等皆不會消失。

廣豐新天地購物中心擬採售後租回方式經營，引起在地民眾討論，民眾點出廣豐新天地內的國賓影城、迪卡儂、家樂福、彭園餐廳、兒童美術館等，對在地民眾相當便利，擔心受到影響。對此廣豐新天地購物中心社群小編今日在官網回應，他表示「廣豐至少會回租10年，因此民眾擔心的國賓影城、迪卡儂、家樂福、彭園餐廳及兒童美術館通通不會消失」。

小編還說，一起床看到Line不得了，好多人問他工作還好嗎，這輩子第一次這麼多人關心他的工作。為了答謝市民朋友的支持，廣豐新天地購物中心臉書還辦起抽獎活動，只要留下鼓勵廣豐的話就有機會抽到國賓影城電影票 。

廣豐新天地購物中心表示，因受新冠肺炎疫情影響，為刺激平日來客人潮，於平日周一至周五舉辦「春集趣」活動。民眾只要到指定櫃位達成任務可集1點，最低消費滿300元可集1點。集滿3點者可至服務台兌換100元抵用券；滿5點可兌換玻璃冷水瓶及OWNDAYS 500元抵用券；滿7點能兌換國賓電影票；滿9點能兌換500元抵用券，不僅購物中心可集點，連家樂福、迪卡儂、國賓影城消費都可參加集點活動。

另外，3月14日至3月15日廣豐還辦理「初春市集」，星巴克騎樓也設有浪漫櫻花樹及12個造型巨型御守，供民眾拍照打卡，3月21日前只要上傳個人與祈福巨型御守合照至臉書，有機會獲得餐廳美食券及國賓電影票等多項好禮。

桃園市八德區廣豐新天地購物中心，裡頭擁有國賓影城、迪卡儂、家樂福、兒童美術館等，市民朋友得知廣豐新天地購物中心擬改以售後租回方式經營，擔心這些便利的館舍消失。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區廣豐新天地購物中心，裡頭擁有國賓影城、迪卡儂、家樂福、兒童美術館等，市民朋友得知廣豐新天地購物中心擬改以售後租回方式經營，擔心這些便利的館舍消失。記者陳夢茹／攝影

電影 家樂福 美術館

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