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竹縣支持遙控無人機發展 開放縣內400呎以下空域飛行
台灣無人機管理機制即將在3月31日上路，新竹縣政府針對遙控無人機管制空域採負面表列，縣長楊文科表示，新竹縣為文化、科技、智慧城市，非常重視遙控無人機在公務、防疫、觀光、行銷、工程、農業等面向發展的未來性，因此新竹縣初步決議縣內400呎以下空域，除中央及相關機關公告之禁止區域、都市計畫區域及土地管理機關另有限制外，皆開放供民眾依民用航空法及遙控無人機管理規則安全的飛行。
新竹縣府表示，3月2日已邀集竹縣議員、各鄉鎮市公所、機關、學校法人、團體及一般民眾，共同對於新竹縣遙控無人機管制原則進行討論，並在3月9日新竹縣政府拜訪橫山鄉長張志弘及中華科技大學副校長石大明，將全力爭取新竹縣遙控無人機考場。
中華科技大學去年12月14日協助縣府在橫山、內灣、尖石地區監測坡地狀況、土石流潛勢、溪流情況等，因應遙控無人機法規實行後自然人及機關法人未來龐大的考照需求，新竹縣政府將與橫山鄉公所協同中華科技大學共同向民用航空局申請增昌大橋無人機飛行場，該場地已由交通部公告為無人載具創新實驗條例之實驗場地，將成為新竹地區的專業考場，便利民眾現地練習現地考照。
新竹縣府表示，將彙整各中央單位、各鄉鎮市公所、民意代表、無人機相關協會及一般民眾多方意見後，將無人機管制區域提報交通部民用航空局，並於3月31日正式公告，屆時玩家將可至民用航空局網頁進行查詢確認。
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