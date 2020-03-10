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研擬異地、備援辦公 鄭文燦：桃市府將辦演練

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，不少民代關心市府異地辦公計畫研擬進度，市長鄭文燦說，人事處已經研擬應變計畫，原則異地辦公採分組進行，並規畫職務代理人，「我看法國文化部長也確診」，代表政府部門也有風險，市府也將在近期進行異地辦公演練。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情持續延燒，不少民代關心市府異地辦公計畫研擬進度，市長鄭文燦說，人事處已經研擬應變計畫，原則異地辦公採分組進行，並規畫職務代理人，「我看法國文化部長也確診」，代表政府部門也有風險，市府也將在近期進行異地辦公演練。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，不少民代關心市府異地辦公計畫研擬進度，市長鄭文燦說，人事處已經研擬厚厚一本應變計畫，原則異地辦公採分組進行，並規畫職務代理人，「我看法國文化部長也確診」，代表政府部門也有風險，市府也將在近期進行異地辦公演練；預計明天的市政會議，人事處將進一步說明相關異地辦公計畫。

市議員彭俊豪、謝美英等人表示，市府因應人事總處要求，市長先前針對市府異地辦公計畫提出5大原則，其中「替代辦公場所」有規畫是哪些地方嗎？再者，適用「居家辦公」的有哪些業務及人員？又預計什麼情況之下會啟動異地辦公？

鄭文燦說，目前已經完成初步規畫，居家辦公需要聯網設備，異地辦公則會有備援辦公室，舉例如該局處的局長與副局長要分開辦公，另有職務代理人可以替代，採分組概念，萬一有公務員確診，整組會隔離，另一組就上場異地辦公，近期會進行演練。

鄭文燦也說，除了各項異地辦公、居家辦公等規畫，他也希望各局處能簡化業務的行政程序，像是太多審查會等，可研議其他方式辦理。

至於市府的大型活動目前3、4月份暫緩或取消辦理，後續母親節表揚與划龍舟等活動動向不明，謝美英建議母親節延後與父親節合併表揚，市議員林昭賢也說，許多學校都在練習划龍舟，之後到底辦不辦？鄭文燦表示，會請社會局研議將母親節表揚延後至八月時與父親節合併辦理，至於划龍舟在6月，還會再視疫情變化做滾動式檢討。

市議員郭蔡美英今天質詢則建議，市長與副市長應該要分開開會，局長也要分開，萬一有人確診，「是否市政就停擺？」他認為團隊疏忽，像是今天市長到議會進行施政報告，2個副市長都來了，她說自己是溫馨叮嚀，疫情當前，一個副市長來就夠了。

劉曾玉春也認為「防疫人員自己要顧好防疫」，像是議會府會聯絡人距離都很近，她建議，議會之後的局處工作報告，就該局處單位到就好，不用每個人都來。

鄭文燦 疫情 划龍舟

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