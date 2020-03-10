竹市東區戶政助跨國婚姻登記 男結婚生子雙喜臨門

一名吳姓男子日前帶著菲律賓籍女子小美（化名）到新竹市東區戶政事務所為新生兒報戶口，承辦人詢問，發現兩人還未婚，依規只能辦理認領登記，但因小美已備有外僑永久居留證、婚姻狀況證明等資料，吳也有帶我國結婚所需文件，因此當場同時辦理結婚登記，並為新生兒報戶口，讓吳頻頻感謝，笑稱是「雙喜臨門」。

市府民政處指出，現今多元化社會，跨國婚姻甚多，但國人與外交部公告的特定國家人士結婚，除了持外僑永久居留證者外，都須先至該外配原屬國完成結婚登記後，再回國辦手續。不過，因小美持有外僑永久居留證，且已備好菲國的婚姻狀況證明，因此戶所主動提醒可直接辦理登記，讓吳免於舟車勞頓。

東區戶政事務所表示，在南科上班的吳男與小美相識7年，3年前兩人想共組家庭，曾到戶政事務所詢問如何辦理結婚登記，當時小美持有的是一般外僑居留證，由於菲律賓為外交部公告的特定國家，小美無法在台與我國國人結婚，須先回其原屬國完成結婚登記後，再將相關結婚證明文件經我國駐外館處驗證後，戶政機關才能據以辦理登記。身為上班族的兩人，卻無法請3、4個星期長假回菲律賓，只能拖到孩子出生，打算先讓孩子有戶籍。

吳男與小美到東區戶政事務所為新生兒報戶口時，承辦人核對戶籍資料，向吳說明兩人沒有結婚、只能辦理認領登記，不過吳後來拿出小美已申請好的駐外館處驗證之婚姻狀況證明文件和外僑永久居留證等資料，承辦人審查後再詢問其結婚意願，最後告知可直接辦理登記，終於讓吳如釋重負地說「可以不用回菲律賓太好了！」