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竹市即日起開始免費施打子宮頸癌疫苗 預計2400人受惠
新竹市政府今宣布啟動國中女生免費子宮頸癌（HPV）疫苗校園巡迴接種服務，即日起至11月，委由醫療團隊到轄內20所國中進行疫苗接種，接種對象為設籍或就讀竹市國中的女生（93年9月2日至96年9月1日出生者），第一劑於3月施打、第2劑於9月施打，預計會有2400人受惠。
市府衛生局指出，上月已於轄內20所國中辦理校園巡迴衛教宣導，校園疫苗施打醫院及學校均遵行防疫規定及分流秩序下安全執行，也為每位學生準備關懷包，內有致學生家長的一封信、HPV疫苗衛教手冊及接種等說明等，家長與接種者可先了解疫苗益處、副作用後，再決定是否接種。
衛生局說，確定要接種的學生會由醫師評估身體狀況才會進行接種，之後於原場所休息觀察30分鐘，確保學生狀況；若錯過學校接種時程，亦可向學校健康中心領取「學校補種通知單」至指定合約診所進行接種。家長若有疑問，可打24小時免費諮詢專線0800-88-3513，「寶貝，守護一生」，密切掌控施打狀況。
衛生局長王宗曦指出，據衛生福利部統計，台灣每年約有1500人罹患子宮頸癌，民國107年竹市每10萬人約有5.5人死於子宮頸癌，佔轄內女性癌症主要死因第7位，有鑑於癌症對民眾健康的威脅，加上子宮頸癌病變前不容易察覺，若要遠離威脅，最好在12、13歲時就施打疫苗提前防護。
王宗曦提醒，HPV疫苗提供的保護力非100％，除施打疫苗，女性民眾還要定期接受子宮頸抹片檢查及追蹤，並配合安全性行為等三大防線篩檢及預防，遠離子宮頸癌威脅。
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