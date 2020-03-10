好暖！華威廣告捐贈復康巴士 水電工會捐助社會救助金

身心障礙者因障礙限制，外出時需要復康巴士，新竹縣目前共有31輛復康巴士，以公益彩券回饋金逐年購置，提供身心障礙者就醫、就學、洽公及外出活動無障礙交通工具服務，自95年度開辦以來累積近67萬人次，需求量大，華威廣告透過竹縣議員杜文中引薦，捐贈予新竹縣政府1輛市價100萬元的復康巴士，讓交通需求者能獲得實際幫助，把溫情與關懷傳達到社會每一個角落。

華威廣告多次參與新竹縣弱勢關懷活動，去年榮獲「2019年北台灣10大代銷排行榜」第6名殊榮，本次捐贈1輛復康巴士，還為200名弱勢兒童準備等值600元的兒童節禮物，新竹縣長楊文科今天頒發獎狀，感謝華威廣告對社會的回饋，以大愛關心地方弱勢，盼更多企業也一同加入。

華威廣告總經理張啟昌、協理洪丞彣表示，公司成立3年以來小有成就，秉持著「取之社會、用之社會」的精神，由於兒童節將近，希望能幫助到真正需要幫助的人；議員杜文中也感謝華威廣告捐贈200份文具用品給弱勢兒童、復康巴士助身心障礙者，盼企業一同幫助社會。

社會處表示，小型復康巴士提供低收入戶的竹縣民每月8次免費搭乘服務，其餘則以竹縣公告計程車運價1/3收費，共乘計費以7折計算，有需求者可提前預訂車輛，訂車專線(03)6572151，服務起點或迄點在新竹縣境內，行駛範圍新竹市、桃園縣、苗栗縣。