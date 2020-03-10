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疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

防疫情擴大 新竹縣社會福利機構內外活動暫緩

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
為防止疫情擴大，縣長楊文科建議，各類社福機構內外活動目前一律暫緩。圖／新竹縣府提供
為防止疫情擴大，縣長楊文科建議，各類社福機構內外活動目前一律暫緩。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府因應新冠肺炎疫情，配合中央政策建議所轄社會福利機構應做好各項防疫措施，為防止疫情擴大，縣長楊文科建議，各類社福機構配合中央政策適時機動調整防疫作為，另有關機構內外活動目前一律暫緩；目前僅接受因公務需求訪視與探訪，僅限於機構內特定會議室或大廳會談，並嚴格執行配戴口罩、量體溫、手部消毒、詢問旅遊史等防疫措施，並紀錄以利追蹤。

目前各類社會福利機構防疫作為，在轄內各老人福利機構針對家屬探訪進行限縮與管制，目前竹北老人安養中心、立慈、廣慈、慈恩、萱苑、瑪琍亞、新湖、竹光等8家老人福利機構暫停探訪，其它老人福利機構則限定探訪時段、區域，並依據機構式住宿長照機構因應武漢肺炎感染管制措施指引執行相關感染管制作為，探訪者必需嚴格執行戴口罩、量體溫並填寫TOCC等措施，以備必要時方便釐清傳染路徑、進行接觸者調查。

另外，縣內6家身心障礙福利機構對於訪客將嚴格執行戴口罩、量體溫、手部消毒等防疫措施，並詳細登記訪客資訊，目前5家身心障礙福利機構華光、拙茁家園、世光、由根山居及香園教養院則為每次至多2人進行家屬訪視，寧園安養院則為暫停訪視改為家屬視訊、電訪。

竹縣兒少機構計5家為藍天家園、德蘭兒童中心、聖方濟兒少中心、好生育幼院、善牧附設德心之家，受照顧的對象與工作人員進入機構即須測量體溫並做紀錄，受照顧對象若有發燒狀況，則由照護人員帶領就醫，若工作人員發燒需依勞基法相關規定辦理請假手續並回家休息。

54家托嬰中心受托幼兒與工作人員入園即須測量體溫並做紀錄，若幼兒有發燒狀況，通知家長帶回居家照顧，若是工作人員發燒，依勞基法相關規定辦理請假手續並回家休息；家長接送部分，因應防疫管控，禁止家長入園，請家長於特定接送區進行等待；托嬰中心園內活動部分改由班級活動為主，避免進行全園性團體活動，並加強幼兒勤洗手觀念。

為防止疫情擴大，縣長楊文科建議，各類社福機構內外活動目前一律暫緩。圖／新竹縣府提供
為防止疫情擴大，縣長楊文科建議，各類社福機構內外活動目前一律暫緩。圖／新竹縣府提供
為防止疫情擴大，縣長楊文科建議，各類社福機構內外活動目前一律暫緩。圖／新竹縣府提供
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發燒 口罩

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