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桃園學校缺額耳溫槍 鄭文燦：馬上採購到班班有1支

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市各學校額耳溫槍不足，市長鄭文燦指示採購額耳溫槍，達到全市學校「班班有1支額耳溫槍」，大型學校採購熱顯像儀進行發燒篩檢。記者曾增勳／攝影
桃園市各學校額耳溫槍不足，市長鄭文燦指示採購額耳溫槍，達到全市學校「班班有1支額耳溫槍」，大型學校採購熱顯像儀進行發燒篩檢。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，針對校園防疫避免感染進行討論，鄭文燦表示，因應校園防疫對策，必須再補充額、耳溫槍數量，目前學校總共5000多支，但全市1萬個班級，他要求盡快採購到「班班有1支額、耳溫槍」，方便老師進行發燒篩檢工作。

防疫專案會議上，市府各局處防疫報告，目前全市居家隔離689人、加上居家檢疫4300多人，包括外籍移工，居家隔離、檢疫總共5100人，鄭文燦說，居家隔離689人，其中8人確診，因透過居家隔離方式，防止2度擴散傳染，針對防疫工作辛苦同仁，請各單位研議適度休假等補貼措施鼓勵，度過疫情危機

鄭文燦說，因應學校額、耳溫槍不足，請教育局、經發局針對額、耳溫槍工廠進行採購，針對全市大型學校需要熱顯像儀篩檢，請教育局預先規畫統計大型學校數量、需要預算做好準備，以便廠商有數量時進行採購，還有民政局的桃園、中壢殯儀館及文化局的桃園藝文中心、中壢藝術館，也都要採購熱顯像儀使用，做好防疫措施。

桃園市各學校額耳溫槍不足，市長鄭文燦指示採購額耳溫槍，達到全市學校「班班有1支額耳溫槍」，大型學校採購熱顯像儀進行發燒篩檢。記者曾增勳／攝影
桃園市各學校額耳溫槍不足，市長鄭文燦指示採購額耳溫槍，達到全市學校「班班有1支額耳溫槍」，大型學校採購熱顯像儀進行發燒篩檢。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 教育局

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