桃園學校缺額耳溫槍 鄭文燦：馬上採購到班班有1支

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，針對校園防疫避免感染進行討論，鄭文燦表示，因應校園防疫對策，必須再補充額、耳溫槍數量，目前學校總共5000多支，但全市1萬個班級，他要求盡快採購到「班班有1支額、耳溫槍」，方便老師進行發燒篩檢工作。

防疫專案會議上，市府各局處防疫報告，目前全市居家隔離689人、加上居家檢疫4300多人，包括外籍移工，居家隔離、檢疫總共5100人，鄭文燦說，居家隔離689人，其中8人確診，因透過居家隔離方式，防止2度擴散傳染，針對防疫工作辛苦同仁，請各單位研議適度休假等補貼措施鼓勵，度過疫情危機