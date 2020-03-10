紅外線顯像儀大缺貨 鄭文燦：盤點大型學校優先購置

新冠肺炎疫情延燒，市長鄭文燦今天以防疫現況進行施政報告，民進黨市議員鄭淑方、陳雅倫、黃家齊3人認為各校整備防疫物資落差大，尤其紅外線熱顯像儀並非校校皆有，要求市府要動支第二預備金採購，鄭說，現在紅外線熱顯像儀大缺貨，至少要等4月才買得到，會優先以大型學校為主，額溫或耳溫槍則以「班班有1支」為目標。

龜山區議員陳雅倫說，很多學校額溫槍不足，只能暫用耳溫槍代替，但耳溫槍又較有接觸消毒的問題，發現部分學校乾脆改成每天量1次體溫，做不到教育局建議的一日量3次，尤其入校測量的隊伍往往大排長龍、摩肩擦踵，校門口變相成為群聚場所，根本不符合衛福部建議要距離1公尺以上，成了防疫缺口。

陳雅倫也提到，各校防疫物資落差大，大校有家長會支援，可以一口氣添購2台紅外線熱顯像儀，「小校半台都沒有」，她認為市府應確實盤點各校庫存量，尤其防疫為長期戰爭，應評估採購紅外線熱顯像儀協助補足。

桃園區議員黃家齊以成本分析概念說明，桃園市有192所國小、學生數12萬4604人；68所國中，學生數7萬463人，如果每校校門口都放1台熱顯像儀，共買260台1台4萬，總金額1千萬元就可以保護到21萬師生，平均每個人消耗金額不到50元，且熱顯像儀不是消耗性物品，可使用長達5年以上，未來學校保健室也都可以延續使用，更何況防疫是一場長期抗戰。

楊梅區議員鄭淑方也表達認同支持，她更進一步指出，新冠肺炎疫情是突發狀況，教育局無法編入年度預算，不過可以根據「預算法」第70條第3項「因應政事臨時需要」，動用「市府第二預備金」作緊急採購，並可考慮一併幫公立托兒所、幼兒園購置，為防疫第一線增加戰力。

鄭文燦說，目前在學校推行的防疫對策，為在家、入校與離校都要量體溫，用額溫與耳溫槍為主，據統計桃園市學校共5千支，平均現為「2班1支」，他已請教育局協助採購，但現在普遍面臨買不到、缺貨等窘境，但最後最大目標是要達到「班班1支」。

至於紅外線熱顯像儀，鄭文燦說，這種儀式適用於有大量人潮進出使用，初步篩檢有發燒「還是要用額溫或耳溫槍再量一次，不是過了就不量」，至於有些學校採購的熱顯像儀4萬元，要人工監測體溫，但市面上符合規格的要價16萬元，可以自動警示，機場用的規格更高要40萬元，因此市府會優先採購給桃園捷運公司與殯儀館等處。

鄭文燦說，北市規範是1千人以上學校裝紅外線熱顯像儀，但目前大缺貨要等4月才有貨，已請教育局規畫調查大型學校優先採購，「20萬元那種才會自動警示，便宜的要自己看不標準」，因此目前第一階段以班班有額溫槍為目標，因此還要再買5千支，第二階段則為採購紅外線熱顯像儀，會以大型學校為優先，但目前3月可能還買不到。