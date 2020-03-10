趁鋒面人工增雨 明德水庫集水區降下50毫米不無小補

「桃園回龜山陣線」2016年成立，成員半數是龜山人，以發掘在地文史資產為目標，過去曾一同修復曹家洋樓、為老樟樹移植發聲，對桃園龜山常被誤認是宜蘭龜山島，也發行地方報「龜山不是島」，用輕鬆口吻介紹龜山，理事長柯茹毓說，希望讓更多人了解這塊土地的特色。

2020-03-09 22:45