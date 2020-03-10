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趁鋒面人工增雨 明德水庫集水區降下50毫米不無小補
水利署今天凌晨1點40分，趁著鋒面在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭水庫實施人工增雨作業，其中明德水庫施放兩支焰劑，集水區不久於凌晨2點左右降下滂沱大雨，持續到今天上午8點，累積約50毫米雨量。
苗栗農田水利會先前因應水情，2月27日成立旱災緊急應變小組，總幹事李秉焜說，苗栗地區乾旱太久，雖雨量還不小，但逕流還沒有出現，明德水庫水位目前沒有明顯上升，不過，降雨不無小補，有助於紓緩旱象。
根據水利署最新水情，苗栗縣永和山水庫有效蓄水量1042.89萬立方公尺、蓄水率34.8%，明德水庫有效蓄水量716.26萬立方公尺、蓄水率58.6%；鯉魚潭水庫有效蓄水量5227.84萬立方公尺、蓄水率45.7%。
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