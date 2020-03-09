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獅山親子公園 新竹人來搶鮮

聯合報 / 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣議員陳光軒昨天體驗獅山親子公園瓢蟲綠丘溜滑梯，2次都碰到轉角，建議持續改善。 記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒昨天體驗獅山親子公園瓢蟲綠丘溜滑梯，2次都碰到轉角，建議持續改善。 記者范榮達／攝影

苗栗竹南鎮獅山親子公園228連假試體驗，3天湧入2萬人次，昨天啟用，連新竹市民都慕名而來，意猶未盡直說還要再來，縣長徐耀昌預告苗栗縣第3座親子公園在苑裡高中旁，將以藺草特色，拚明年春節前開放。

228連假試體驗 3天湧入2萬人次

苗栗縣竹南鎮獅山親子公園昨天揭牌啟用，地方的大事，14名議員到場。 記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園昨天揭牌啟用，地方的大事，14名議員到場。 記者范榮達／攝影

獅山親子公園以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，以火炎山地景打造6公尺過山洞溜滑梯，搭配7條4公尺高蜿蜒山丘滑梯及瓢蟲綠丘溜滑梯等，另有共融式蹺蹺板、遊轉圓椅、大轉杯、鳥巢鞦韆及沙池等設施，228連續假期吸引約2萬人次入園，昨天有新竹市1家4口慕名來搶鮮，他們相當盡興，表示還會再來玩。

苗栗縣竹南鎮獅山親子公園，打造火炎山地景溜滑梯等遊戲設施。 記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園，打造火炎山地景溜滑梯等遊戲設施。 記者范榮達／攝影

縣議員陳光軒體驗瓢蟲綠丘溜滑梯，2次都碰到轉角，他說，瓢蟲綠丘溜滑梯適合年齡較小的幼童（3歲以上），試體驗期間就發現因幼童方向控制能力較差，坡度太陡容易撞轉角，昨天啟用雖有改善減緩坡度，降低轉角高度，仍不盡安全。

苗栗縣竹南鎮獅山親子公園火炎山造型溜滑梯，建議7歲以上兒童由家長陪同使用。 記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園火炎山造型溜滑梯，建議7歲以上兒童由家長陪同使用。 記者范榮達／攝影

縣府水利處長楊明鐃表示，試營運後根據反映，獅山親子公園增設遮陽設施、攀爬支點，並改善火炎山溜滑梯出口警示等，水利處會持續蒐集意見改進，此外，親子公園的遊戲設施都有使用說明，例如火炎山溜滑梯建議7歲以上兒童，家長陪同使用，但很多小小孩也照溜無誤，因使用說明沒有強制性，僅能請親子配合。

苗栗縣第3座親子公園落腳在苑裡高中旁的空地，原則以苑裡特色藺草為主題，拚明年春節前啟用。 記者范榮達／攝影
苗栗縣第3座親子公園落腳在苑裡高中旁的空地，原則以苑裡特色藺草為主題，拚明年春節前啟用。 記者范榮達／攝影

苗縣第3座拚明年春節開放

徐耀昌表示，第3座親子公園3月起將召開工作坊蒐集意見，原則以苑裡特色藺草為主題，如藺草帽攀爬場、農舍煙囪滑梯、稻禾廣場等地景遊戲設施。

親子 溜滑梯 徐耀昌

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