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縣府二備金救援 苗栗動物收容所暫停認領養時間可縮短

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣動物保護防疫所今天重新公告，動物收容所改3月18日到4月30日暫停開放參觀認領養，時間縮短一半。圖／本報資料照片
苗栗縣動物保護防疫所今天重新公告，動物收容所改3月18日到4月30日暫停開放參觀認領養，時間縮短一半。圖／本報資料照片

苗栗縣動物保護防疫所因今年動物保護計畫經費尚未核定，2月27日公告3月18日到6月20日暫停動物收容所開放參觀認領養，動防所湧入民意代表、動保團體及愛心人士關切，事隔11天，因縣府同意動支第二預備金挹注，動防所今天重新公告，改3月18日到4月30日暫停開放參觀認領養，時間縮短一半。

動防所今天重新公告指出，因應動物收容所幼（奶）犬貓防疫衛生及絕育醫療，及年度人力調整，3月18日到4月30日動物收容所暫停開放參觀認領養，合作愛心店家送養仍持續，每天仍有飼養清潔照護，現場派駐醫師、行政管理、餵養清潔各1人，5月1日起恢復開放參觀認領養。

動物收容所目前維持動態平衡收容130隻犬、20隻貓，每周三至週六上午9點到中午12點、下午1點到4點，開放參觀認領養，動防所所長張俊義指出，原公告暫停約6個月，縣府同意動支二備金，因此調整縮短到1個半月左右，計畫雇用的7名人力暫保留，如果完成二備金程序，暫停開放參觀認領養還有可能再縮短，屆時會公告周知，洽詢電話037-320049。

動物收容所 愛心 苗栗縣

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