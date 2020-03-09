人民權益更重要 鄭文燦：捷運區徵公聽會3會議照常

桃園市長鄭文燦今天主持防疫專案會議，針對地政局提出3、4月主辦捷運站區段徵收公聽會及抵價地分配說明、抽籤作業無法延期辦理，鄭文燦表示，地政局本月18日、19日、24日及4月30日分別舉辦A21站區段徵收公聽會、A20站抵價地分配說明會及A20站抵價地抽籤作業，涉及人民重要權利，但要求必須在維持通風、安全距離原則下，照常舉行。

地政局長陳錫禎今天下午表示，該局預定本月18日、19日在中壢區公所地下大禮堂，舉辦A21站區段徵收公聽會，因為該區段徵收案預定6月公告徵收，無法延期，否則延宕開發，2天4場次各約200人，參與民眾會要求戴口罩及量體溫、消毒後進場，並增加FB線上直播，讓未到場民眾觀看參與。

該局預定本月24日舉辦A20站抵價地分配說明會、預定4月30日舉辦A20站抵價地抽籤作業，該局將選擇通風良好場所舉辦，不排除選在天幕球場辦理，且要求戴口罩及量體溫、消毒後進場，做好防疫措施。