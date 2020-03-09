掃墓也要防疫 苗栗公辦納骨塔推分流
清明節掃墓慎終追遠，今年因新冠肺炎疫情尚未解除警報，苗栗縣政府民政處函文各公私立納骨塔主管鄉鎮市公所及業者，清明節掃墓分流，減少群聚防疫，不過，各鄉鎮市公所做法不一。
其中，頭份市公所取消法會，頭份生命館從元宵節後客家人掃墓一直到5月底，館外都會棚架、擺拜桌，分流掃墓民眾；竹南鎮公所原本僅有4月3日、4日、5日辦誦經法會，增加3月21日、22日、28日、29日4場分流。
後龍鎮公所預定4月4日辦理法會，3月28日起開放納骨塔入內祭拜，分散掃墓人潮；通霄、卓蘭鎮公所暫緩法會，平日開放供祭拜；西湖鄉公所往例中元節辦法會，今年將視疫情再決定，此外，納骨塔準備消毒酒精，不鼓勵入內祭拜；苑裡鎮公所停辦3月28日春季法會，也沒有安排接駁車及共餐服務，拜桌、棚架將擺設到4月5日。
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