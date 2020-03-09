掃墓也要防疫 苗栗公辦納骨塔推分流

新竹市8所小學校遊具老舊；並有安全問題，市府將進行汰換，其中內湖國小已汰換完工，在2樓設置溜滑梯入口，讓學童「溜滑梯下樓」，還設有攀岩、遊戲城堡、音樂小木屋及洗腳池等。

2020-03-08 23:35