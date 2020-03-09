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為防疫盡心力 中壢仁海宮捐桃園醫院200萬元

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
仁海宮捐給部立桃園醫院200萬元，市長鄭文燦肯定董監事和信眾熱心投入防疫。記者鄭國樑／攝影
仁海宮捐給部立桃園醫院200萬元，市長鄭文燦肯定董監事和信眾熱心投入防疫。記者鄭國樑／攝影

桃園市中壢仁海宮投入新冠肺炎防疫工作不但買濃度75%酒精送學校，也買茶樹酒精送民眾，廟方今天表示，已經捐給衛福部桃園醫院200萬元，由醫院添購設備和加強防疫工作，讓在第一線辛苦檢疫、照顧患者的醫護人員可以獲得更周嚴的保障。

仁海宮董事長李合鑑、副董事長王介禧和董監事們，昨天下午在中壢區新街國小新冠肺炎社區流行感染防疫演練後，由司儀宣布仁海宮熱心捐款桃園醫院200萬元，為防疫盡心盡力，院長徐永年也在場並向仁海宮致謝，市長鄭文燦肯定廟方善行並頒感謝狀和合影。

中壢仁海宮是地方上信仰大廟重地，廟方先前就購買4公升裝濃度75%的酒精900桶，由教育局按學校人數分配數量，上個月再向生技公司購買5000瓶100毫升裝的茶樹酒精噴霧劑，在仁海宮分送信眾，每天500瓶，負責生產的生技公司董事長張瑞泰響應善行，公司加送3000瓶。

酒精 新冠肺炎 醫護人員 鄭文燦

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