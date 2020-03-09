防疫第一 桃園今起暫停關懷據點長照站服務

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，各單位針對疫情尚未趨緩報告市府防疫現況，社會局因應疫情提議全市社區照顧據點及巷弄長照站全面暫停到據點服務，鄭文燦宣布，桃園社區照顧關懷據點及巷弄長照站今天起全面暫停服務到疫情緩解，環保局協助環境消毒作業，據點聘有專職人力部分，仍繼續提供電話問安、關懷訪視、課程規劃系統登打服務，柔性勸導桃園老人會團體春遊活動延期舉行。

市府社會局表示，考量疫情影響，關懷據點服對象及志工，多以中老年者居多，環境易與社會距離不夠，加上個人防護觀念較缺乏，環境通風受限、清潔消毒次數較少，感染危險因子多，全市社區照顧據點及巷弄長照站今天起全面暫停到據點服務，包括電話問安、關懷訪視、健康促進、共餐服務及防延緩失能、失智課程全部暫停，不過原有關懷據點聘任的專職人力（中央補助照顧服務員）者，繼續提供電話問安、關懷訪視、課程規劃系統登打服務。

鄭文燦表示，全市目前居家隔離698人，總計居家檢疫5042人，若加上外籍移工大約5100人，全市居家隔離和居家檢疫展現防疫成效，請各單位和市民朋友務必配合，達到防疫最大功效，各局處也要持續盤點防疫物資數量，彙整族群相關需求，確實反映協助購置防疫物資，針對防疫工作辛苦同仁，請各單位研議適度休假等補貼措施鼓勵，大家齊心度過疫情危機。