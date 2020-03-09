植樹節贈樹苗活動超冷清 要送千棵來30多人

植樹節將屆，往年搶手的應節贈樹苗活動，今年大受新冠（武漢）肺炎疫情影響，民眾意願缺缺，堪稱史上最冷清，林務局新竹林區管理處苗栗縣大湖工作站3月5日準備1000棵樹苗，結果僅來30多人，今天搭配大湖鄉衛生所「植樹鼠地─健康鼠我」活動，約100人用統一發票領700棵樹苗，已算是差強人意。

新竹林管處今年計畫在苗栗縣辦理大、小型贈樹苗活動，包括3月5日在大湖工作站、7日在後龍鎮公所及卓蘭國小、9日大湖鄉衛生所、14日在頭屋鄉明德水庫，因防疫減少群聚活動，後龍、頭屋場次都取消，其餘場次民眾反應也不熱絡。

大湖鄉衛生所、大湖工作站今天共同辦理「植樹鼠地─健康鼠我」活動，衛生所前各式宣導標語熱鬧繽紛，大湖鄉長胡娘妹、鄉民代表會主席謝見德、衛生所主任張予緁、工作站主任朱劍鳴等人，共同簽署「健康生活公約」，內容包括每周運動333、「我的餐盤」聰明吃、減糖飲食、守護失智，及建造失智友善社區。

今天活動安排有獎徵答及拿發票送樹苗等活動，1個多小時陸續來了100人，領完700棵樹苗，朱劍鳴有感，他表示，林務局過去辦理贈送樹苗活動，時間還沒有到已是大排長龍，且還有不少向隅者，今年完全不一樣，除了取消部分場次，民眾意願缺缺，3月5日工作站的場次，準備1000棵僅來了30多人，相當冷清。

此外，朱劍鳴表示，植樹節的新觀念是樹木保護，除了森林外，也走入社區林木，縣市政府調查、公告受保護樹木，優先加強保護，以原地保留為原則，非經許可不得任意砍伐、移植、修剪或其他方式破壞，並應維護良好生長環境，違反可依森林法處12萬元到60萬元罰鍰，罰責相當重，提醒民眾注意。