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消防員牽線到屏東部落 愛心企業贈320公升次氯酸水
桃園是八德區茄苳消防分隊日前與在地企業合作，將防疫物資次氯酸水抗菌液，總計將320公升的次氯酸水運送到屏東山區，提供給原住民長者消毒周遭環境，確保自身健康安全。
新冠肺炎疫情爆發後，不少愛心企業開始捐贈酒精、次氯酸水等防疫物資，位於八德區的景軒公司主要做淨水器與飲水機相關商品的研發，更是免費提供許多次氯酸水給在地里長，再由里長分發給里民，恰好義消副小隊長林東慶、江萬燮在和里長聊天過程中得知此善舉，詢問負責人後才促成這次的捐贈。
茄苳消防分隊分隊長禹天傑本身是屏東魯凱族的原住民，他表示，鑑於家中長者對自行稀釋酒精不了解，加上酒精較易發生危險，因此景軒公司大方捐出20公升11桶、10公升10桶的次氯酸水，讓他和原住民長者皆相當感激。
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