消防員牽線到屏東部落 愛心企業贈320公升次氯酸水

桃園是八德區茄苳消防分隊日前與在地企業合作，將防疫物資次氯酸水抗菌液，總計將320公升的次氯酸水運送到屏東山區，提供給原住民長者消毒周遭環境，確保自身健康安全。

新冠肺炎疫情爆發後，不少愛心企業開始捐贈酒精、次氯酸水等防疫物資，位於八德區的景軒公司主要做淨水器與飲水機相關商品的研發，更是免費提供許多次氯酸水給在地里長，再由里長分發給里民，恰好義消副小隊長林東慶、江萬燮在和里長聊天過程中得知此善舉，詢問負責人後才促成這次的捐贈。