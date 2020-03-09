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「修舊如舊」 竹巿翻修護城河沿岸老設施

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府針對東門城周邊護城河進行修建，將翻新林森路至中央路段的護城河岸，透過植栽修整、全面清除河底淤泥，還給河道清澈水質，搭配新設照明設備，讓護城河整體環境更愜意舒適。圖／新竹市政府提供
市府針對東門城周邊護城河進行修建，將翻新林森路至中央路段的護城河岸，透過植栽修整、全面清除河底淤泥，還給河道清澈水質，搭配新設照明設備，讓護城河整體環境更愜意舒適。圖／新竹市政府提供

新竹市政府致力進行「步行城市計畫」，針對市中心地標東門城周邊護城河進行修建，民國105年已改善護城河世界街至中央路段，近日將翻新林森路至中央路段的護城河岸，透過植栽修整、全面清除河底淤泥，還給河道清澈水質，搭配新設照明設備，讓護城河整體環境更愜意舒適，成為新的拍照打卡熱點。

城銷處副處長林正光指出，東門城與護城河是竹市重要地標，也是民眾與遊客常去的景點，有許多民眾疑惑，東門城周邊護城河好好的，怎麼被圍籬包起來了，事實上，市府長期致力建置友善旅遊服務設施，這次工程可說是20多年來最大改善，將原本缺乏整建且雜亂的護城河林森路至中央路段打造成兩側綠林植栽庇蔭的新秘境，由於護城河將是2021台灣燈會在新竹的主燈區之一，也以該工程提前為燈會做好準備。

市府城銷處指出，護城河周邊景觀改善工程總工程經費約1130萬元，將以「修舊如舊」精神翻新護城河沿岸的老舊設施，但仍保有護城河的原汁原味，包括周邊河道、植栽、步道與照明設施改善，既有河道底層卵石、河道跳石重鋪、河底清淤，改善水質環境，另補種植栽，讓水岸兩側及東門城邊被植栽環繞，再搭配照明燈光設計，營造更清晰的人行動線。

城銷處表示，該工程預計在今年8月完工，期待透過全區修繕整理提升整體環境，讓民眾享有優質的散步與休憩的空間，除有機會成為竹市新的拍照打卡熱點，也象徵為2021台灣燈會在新竹市做準備，目前工程已在進行中，不過仍留有人行步道供民眾步行，工程期間造成的不便也請民眾多包涵。

市府針對東門城周邊護城河進行修建，將翻新林森路至中央路段的護城河岸，透過植栽修整、全面清除河底淤泥，還給河道清澈水質，搭配新設照明設備，讓護城河整體環境更愜意舒適。圖／新竹市政府提供
市府針對東門城周邊護城河進行修建，將翻新林森路至中央路段的護城河岸，透過植栽修整、全面清除河底淤泥，還給河道清澈水質，搭配新設照明設備，讓護城河整體環境更愜意舒適。圖／新竹市政府提供

台灣燈會 新竹

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