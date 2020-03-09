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竹南獅山親子公園好好玩 新竹親子慕名來了還想再來

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第3座親子公園落腳在苑裡高中旁的空地，原則以苑裡特色藺草為主題，拚明年春節前啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣第3座親子公園落腳在苑裡高中旁的空地，原則以苑裡特色藺草為主題，拚明年春節前啟用。記者范榮達／攝影

占地2公頃多的苗栗縣竹南鎮獅山親子公園，228和平紀念日連續假期試體驗，3天湧入2萬人次親子入園，今天完工啟用，連新竹市民都慕名而來，意猶未盡直說還要再來。苗栗縣長徐耀昌並預告苗栗縣第3座親子公園在苑裡高中旁，將以藺草特色，拚明年春節前開放。

竹南鎮獅山親子公園是繼苗栗市貓裏喵親子公園後，苗栗縣第2座，今天完工啟用，地方的大事，由縣長徐耀昌主持，縣議會議長鍾東錦、議員陳碧華、廖英利、張佳玲、鄭秋風、陳光軒、張淑芬、温宜靜、黎煥強、徐功凡、鄭聚然、曾玟學、楊明燁、陳品安都到場，場面熱鬧滾滾。

獅山親子公園以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，以火炎山地景打造6公尺過山洞溜滑梯，搭配7條4公尺高蜿蜒山丘滑梯，及瓢蟲綠丘溜滑梯等，另有共融式蹺蹺板、遊轉圓椅、大轉杯、鳥巢鞦韆，及沙池等設施，228連續假期吸引約2萬人次入園，今天有新竹市民1家4口慕名來搶鮮，他們相當盡興，表示還會再來玩。

陳光軒今天體驗瓢蟲綠丘溜滑梯，2次都碰到轉角，他說，瓢蟲綠丘溜滑梯適合年齡較小的幼童（3歲以上），試體驗期間就發現因幼童方向控制能力較差，坡度太陡容易撞轉角，今天啟用雖有改善減緩坡度，降低轉角高度，仍不盡安全。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，試營運後根據反映，獅山親子公園增設遮陽設施、攀爬支點，並改善火炎山溜滑梯出口警示等，水利處會持續蒐集意見改進，此外，水利處發現，親子公園的遊戲設施都有使用說明，例如火炎山溜滑梯建議7歲以上兒童，家長陪同使用，但很多小小孩也照溜無誤，因使用說明沒有強制性，僅能請親子配合。

徐耀昌並預告，第3座親子公園落腳在苑高旁的空地，3月起將召開工作坊蒐集意見，原則是以苑裡特色藺草為主題，如藺草帽攀爬場、農舍煙囪滑梯、稻禾廣場等地景遊戲設施，希望明年春節前啟用。

苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天啟用，打造火炎山地景溜滑梯等遊戲設施。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天啟用，打造火炎山地景溜滑梯等遊戲設施。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天完工啟用揭牌，地方的大事，14名議員到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天完工啟用揭牌，地方的大事，14名議員到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園火炎山造型溜滑梯，建議7歲以上兒童由家長陪同使用。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園火炎山造型溜滑梯，建議7歲以上兒童由家長陪同使用。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒今天體驗獅山親子公園瓢蟲綠丘溜滑梯，2次都碰到轉角，建議持續改善。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒今天體驗獅山親子公園瓢蟲綠丘溜滑梯，2次都碰到轉角，建議持續改善。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園火炎山造型溜滑梯，建議7歲以上兒童由家長陪同使用，因下滑衝力大，一些幼童稍一不慎跌倒。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園火炎山造型溜滑梯，建議7歲以上兒童由家長陪同使用，因下滑衝力大，一些幼童稍一不慎跌倒。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天完工啟用揭牌，地方的大事，14名議員到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天完工啟用揭牌，地方的大事，14名議員到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天完工啟用揭牌，地方的大事，14名議員到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天完工啟用揭牌，地方的大事，14名議員到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天啟用，打造火炎山地景溜滑梯等遊戲設施。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮獅山親子公園今天啟用，打造火炎山地景溜滑梯等遊戲設施。記者范榮達／攝影

親子 溜滑梯 苗栗縣

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