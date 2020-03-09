消費者投訴帳篷長黴菌 業者：已改善

近年來免裝備豪華露營頗受歡迎，但有民眾投訴，到苗栗大湖一處標榜去年新開幕的營區住宿，帳蓬內部卻長滿黴菌，導致她皮膚過敏；露營業者今天表示，接獲投訴後已換新帳篷。

台中市蔡姓女子今天透過電訪指出，6日前往苗栗縣大湖鄉一處網路頗受好評的免裝備露營區，1頂帳篷1晚要價新台幣6200元，總共訂了4頂，入住之後卻是噩夢的開始，不但帳篷大小不一、設備落差大，其中一頂帳篷內部更充滿霉味、十分潮濕，還長滿黑色的黴菌斑點。

蔡姓女子表示，跟露營區業者反映，對方只有一名員工在現場回應，已客滿無法更換帳篷，當晚只好全身包浴巾、戴著口罩睡覺，還是睡不著，隔天早上起床皮膚開始出現過敏情況。

遭投訴露營區的謝姓員工表示，山區氣候潮濕，帳篷難免會出現發霉的情況，難以清洗，昨天已更換全新帳篷。她指出，投訴顧客也有問題，一入住就開始抱怨、嫌東嫌西，晚餐吃不完還嫌供應的食物太少。

露營區員工指出，1頂帳篷入住1晚6200元，包含晚餐和早餐，價格不算貴，事後也已更換帳蓬，有心改善；不過蔡姓女子仍認為，實際餐點和網路訊息有落差，露營區周邊環境都是山谷，對小朋友也可能造成危險，希望藉由投訴提醒其他消費者注意，並督促業者改善。