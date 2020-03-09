新冠肺炎一旦變成社區流行感染 這兩件事也要注意

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
一旦發生社區流行感染，桃園市政府相關單位也會支援人力和裝備。圖／桃園市政府衛生局提供
一旦發生社區流行感染，桃園市政府相關單位也會支援人力和裝備。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市新冠肺炎防疫超前布署，已經兩次模擬社區流行感染(北、南桃園各1場)，衛福部次長薛瑞元昨天參加中壢區演練講評時，提醒一旦真的發生社區流行感染，社區未感染者是否再像現在一樣出門排隊買口罩，或要用其他方法像由里長配送，必須預先做好考量。另外，有的社區大樓林立，如何劃分未感染者進出社區的動線，也要預做模擬演練。

參加防疫的人員今天表示，薛次長說的其實都有考量，因為演練觀摩時間有限，這部分現場沒排演，像未感染者買口罩的問題，屆時會按中央流行防疫中心指示，再者，一旦發生社區 流行感染，一定會和買口罩一樣劃出高規格防疫動線，把疫情擴散的可能性降到最低，就像醫院有「分艙」的規畫布署，社區也會比照類似的做法加強防疫。

因應武漢肺炎疫情擴大，桃園市政府防疫超前部署昨天在中壢區舉辦社區自主防疫演練，模擬社區進入社區流行感染，由里長系統組成自主防疫小組，在市府團隊協助下升級社區防疫能力，包括防疫物資整備、社區防疫出入管制、消毒、健康關懷與轉介採檢就醫協助，也協助通訊診療與發送物資。

鄭文燦市長到場觀看見演練，肯定中壢區里長聯誼會謝岩介會長、永福里黃寶貞里長帶領的團隊展現應變效率與協調能力，希望透過演練，讓所有人員熟悉各項防疫程序，才能在最快時間做出正確應變，有效的防堵疫情蔓延。除了中壢平鎮、楊梅、龍潭、新屋、大溪區多位里長也到場觀摩。

衛生局表示，目前台灣為零星社區感染，民眾勿過度恐慌，養成良好衛生習慣是預防傳染病的根本，平時應落實肥皂勤洗手、減少不自覺觸碰眼、口、鼻等動作，做好咳嗽禮節，並積極做好自主健康管理。另也應避免出入醫院，如果要探病，視訊關懷就可，出入醫院會增加交叉感染，也會增加醫護負擔，能免則免，如果一定要去，務必遵守醫院陪病時間和限制，以降低感染風險。

中壢區里長聯誼會謝岩介會長、永福里黃寶貞里長帶領的團隊展現應變效率與協調能力獲肯定。記者鄭國樑／攝影
中壢區里長聯誼會謝岩介會長、永福里黃寶貞里長帶領的團隊展現應變效率與協調能力獲肯定。記者鄭國樑／攝影
社區防疫超前布署演練，里級防疫小組演練執行消毒工作。記者鄭國樑／攝影
社區防疫超前布署演練，里級防疫小組演練執行消毒工作。記者鄭國樑／攝影
中壢社區防疫演練，模擬居家隔離者趴趴走被警方和巡守人員在外面攔下、開罰。記者鄭國樑／攝影
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疫情 口罩 衛生局

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