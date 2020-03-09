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看準櫻花熱 新竹縣府要打造頭前溪北岸櫻花步道

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣府共商興隆路堤岸整體改善計畫，縣長楊文科建議在河堤廣植山櫻花，營造頭前溪北岸花海景觀。圖／新竹縣府提供
新竹縣府共商興隆路堤岸整體改善計畫，縣長楊文科建議在河堤廣植山櫻花，營造頭前溪北岸花海景觀。圖／新竹縣府提供

新竹縣竹北市興隆路人行道和自行車道因年久失修、舖面不平整，影響通行安全，新竹縣長楊文科與縣府工務、交通旅遊處及竹北市公所共商興隆路堤岸整體改善計畫後，建議在河堤廣植山櫻花，營造頭前溪北岸花海景觀，除了提升居住環境品質，也可在明年新竹市台灣燈會，讓路過竹縣的旅客感受新竹縣城市之美，進而帶動觀光繁榮。

針對車友反應舊有的自行車道不平整，影響行車安全，工務處長林鶴斯表示，興隆路一、二段在2016年間曾獲營建署補助改善道路舖面，這次興隆路堤岸改善範圍是三段至五段右側，沿著頭前溪，西始自強南路，東至東興路，北側緊鄰高鐵計畫區，施做長度約2905公尺，其中人行道改善面積為8046平方公尺，自行車道改善面總計3986平方公尺，未來考慮改用用AC瀝青或高壓透水磚，夜間也會有景觀高燈，讓騎乘視線更清楚。

由於原本路樹的根部隆起破壞硬質舖面，工務處將置入300多座導根板改善；針對楊文科擘畫的城市花海，農業處表示將與二河局實地踏勘後，評估堤防結構、風向，再研究施作的位置及適合的樹種，營造景觀花海；初步評估興隆路堤岸整體改善計畫總經費約7600多萬元，其中約8成費用將申請中央補助，其它為地方配合款。

另外，因竹東河濱公園、新竹市左岸河濱公園成為民眾休閒遊憩的好去處，楊文科也規畫在頭前溪橋到高速公路打造高灘地綠地公園。

新竹縣府共商興隆路堤岸整體改善計畫，縣長楊文科建議在河堤廣植山櫻花，營造頭前溪北岸花海景觀。圖／新竹縣府提供
新竹縣府共商興隆路堤岸整體改善計畫，縣長楊文科建議在河堤廣植山櫻花，營造頭前溪北岸花海景觀。圖／新竹縣府提供

新竹 人行道 楊文科

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