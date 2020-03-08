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村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

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村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村「村長」，今日在直播時透露，有位年輕的政壇好友近期被診斷出罹患胰臟癌三期，由於小孩才讀國小，加上醫藥費動輒需花費上百萬，因不想耽誤孩子而想放棄治療。圖／截自YouTube
國民黨桃園市議員詹江村「村長」，今日在直播時透露，有位年輕的政壇好友近期被診斷出罹患胰臟癌三期，由於小孩才讀國小，加上醫藥費動輒需花費上百萬，因不想耽誤孩子而想放棄治療。圖／截自YouTube

網路上有「村長」稱號的國民黨桃園市議員詹江村，今日在直播時表示，有位年輕的政壇好友，近期被診斷出罹患胰臟癌三期，由於小孩才讀國小，加上醫藥費動輒需花費上百萬，因不想耽誤孩子而想放棄治療。村長說，得知這個消息讓人非常震驚極不捨，他還透露，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬及兩名台商願意相助，讓不少網友好奇這名友人的身分。

詹江村今日在YouTube直播時表示，有一陣子未見到該名政壇友人，直到今日他和李佳芬及兩名台商聊天，才得知友人罹癌的消息，在直播中詹江村甚至講到一度暫停說話，他透露，該名友人早在選前之夜前已經倒下，卻還向醫院請假出來主持，直呼友人是國民黨相當優秀的人才，無論邏輯還是口才都是個戰將。

詹江村坦言，這突然的消息讓他無法接受，他表示，該名友人過去曾多次做過檢查，以為僅是發炎，卻沒想到癌症藏得這麼深、這麼難測，詹江村表示，由於治療光自費就需100多萬，且醫生向友人表示手術成功率僅一成多，友人擔心若沒醫好，不僅人沒了錢也沒了，深怕會連累還在就讀國小的孩子和先生，因此想放棄治療，在得知友人萌生放棄之意後，詹江村說，李佳芬及兩名台商皆有意相助。

直播網友也紛紛猜測這名友人的身分，不少人以詹江村的描述猜測該名友人的身分，留言道「這次直播好沉重」、「天啊不會是她吧」、「對她不公平，她這麼優秀」、「戰將級的人物不可失」。還有人在直播時直接提問「是否會開放募款帳戶？」，詹江村則回應，現以治療為主，目前尚不開放，先由他們自行想辦法。

詹江村 直播 台商

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