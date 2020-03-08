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桃園社區自主防疫演練 發送光碟助防範

中央社 / 桃園8日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市政府針對防疫超前部署，除分別在北南區進行二次社區防疫演練，同時將演練過程製成光碟，供里長及社區當成未來疫情出現社區感染時的因應方針。

桃園市政府下午在中壢區新街國小舉行南桃園的社區自主防疫演練，模擬當疫情進入社區感染，由里長系統組成自主防疫小組，強化社區防疫組織功能，進行物資整備、出入管制、消毒、轉介採檢就醫協助，讓民眾熟悉防疫流程，防堵疫情蔓延。

鄭文燦表示，新冠肺炎疫情確診個案尚未出現社區群聚感染，但桃園是國際機場所在地，身處防疫第一線，市府除日前在北區舉辦首次社區防疫演練，今天在南區舉辦的防疫演練也將流程更完善化，市府同時規劃將演練過程製成光碟，提供各里長及社區當成未來社區感染發生時的因應方針。

衛生福利部常務次長薛瑞元表示，未來若疫情出現社區群聚感染時，除了要檢視居家隔離個案外，其他人的防疫物資是否足夠，口罩實名制是否可藉由鄰里長的組織分發，減少交叉感染的可能性。

對於還是要上班、上學的非接觸者，薛瑞元建議，可考慮是否做某種程度的分流，讓動線交叉的可能性降低，這是每個社區都可預先規劃的。

疫情 社區感染 鄭文燦

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