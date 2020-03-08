口罩大廠產線上路24時運轉 每天供應40萬片

因應疫情口罩需求，桃園市龜山區口罩大廠易廷企業，配合政府全台日產1千萬片目標，新裝2條產線完成，3月初至今試運轉順利，全廠4條口罩產線全力朝日產40萬片運轉，易廷企業今天下午表示，目前加入2條新產線生產下，全廠4條產線日產口罩產能約達九成，每天24小時運轉生產口罩供應需求。

易廷企業專門研發不織布加工製造廠商，生產口罩、不織布食品飲料提袋、過濾袋，為經濟部指定15家口罩生產廠之一，全廠原有2條口罩生產線，每天生產成人、兒童口罩20萬片，經濟部為供應全台日產1千萬片口罩目標，在該廠安裝完成2條口罩生產線，3月初以來試運轉順利。