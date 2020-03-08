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口罩大廠產線上路24時運轉 每天供應40萬片

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市口罩大廠易廷企業新裝產線完工，全廠4條產線24小時生產，每天可生產供應口罩40萬片。記者曾增勳／攝影
桃園市口罩大廠易廷企業新裝產線完工，全廠4條產線24小時生產，每天可生產供應口罩40萬片。記者曾增勳／攝影

因應疫情口罩需求，桃園市龜山區口罩大廠易廷企業，配合政府全台日產1千萬片目標，新裝2條產線完成，3月初至今試運轉順利，全廠4條口罩產線全力朝日產40萬片運轉，易廷企業今天下午表示，目前加入2條新產線生產下，全廠4條產線日產口罩產能約達九成，每天24小時運轉生產口罩供應需求。

易廷企業專門研發不織布加工製造廠商，生產口罩、不織布食品飲料提袋、過濾袋，為經濟部指定15家口罩生產廠之一，全廠原有2條口罩生產線，每天生產成人、兒童口罩20萬片，經濟部為供應全台日產1千萬片口罩目標，在該廠安裝完成2條口罩生產線，3月初以來試運轉順利。

易廷企業表示，該廠原有2條口罩產線，每天24小時生產，如今新加入2條產線安裝完成，全廠共4條產線，每天可生產成人、兒童口罩40萬片，試運轉順利後，產線將全能生產，全廠技術人員、員工24小時分2班不停生產，為供應口罩盡一分力量。

桃園市口罩大廠易廷企業新裝產線完工，全廠4條產線24小時生產，每天可生產供應口罩40萬片。記者曾增勳／攝影
桃園市口罩大廠易廷企業新裝產線完工，全廠4條產線24小時生產，每天可生產供應口罩40萬片。記者曾增勳／攝影

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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