竹縣拍板 3年投入2億打造22座特色公園
新竹縣政府去年11月收到家長陳情，盼政府重視孩子的遊戲權、多建置特色公園，新竹縣長楊文科拍板定案，承諾納入交通建設外重要縣政建設項目之一，除了就現有公園、兒童遊戲場進行盤點，22處特色公園將分期3年逐步施工、一次性設計規劃完成，以主題式串聯各公園，總工程經費預計2.09億元。
新竹縣府考量整體都市計畫發展、人口結構、交通運輸動線、現有遊戲運動設施及其使用率後，今年度先於竹北市、芎林鄉共22處公園進行特色公園規劃設計，預計改造2萬平方公尺公園面積，並將視執行情形評估後續擴大的可能性，預計3月進行規劃設計招標，初步估計經費約2千萬元，將優先以都市計畫變更回饋金或平均地權基金因應。
產發處長陳偉志表示，22處特色公園將分期3年逐步施工、一次性設計規劃完成，以主題式串聯起各公園，成為都市人的「小確幸」，110年於竹北打造4座、芎林3座特色公園，111年將再陸續完成15座，合計22座，總工程經費預計2.09億元，將於完成規劃設計後向內政部或客委會等單位爭取工程經費補助。
楊文科表示，今年1月所啟用的竹東台泥特色公園，結合人文景觀生態，記錄當地產業歷史，成功打造出很好的共融式公園，未來所打造22個公園也將以共融精神為宗旨，參考日本、新加坡或國內成功案例，並導入公民參與機制，讓民眾共同參與規畫，特色公園規劃期間也將舉辦兒童參與工作坊7場次、專家學者座談會2場次及村里社區說明會11場次，讓縣民朋友能共同參與遊戲場的設計規劃。
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