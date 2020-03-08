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影／視訊居家檢疫外籍學生 鄭文燦說「最喜歡這包」惹笑

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
鄭文燦等人和居家檢疫者視訊。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦等人和居家檢疫者視訊。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天到中壢警分局慰勞員警、志工隊辛苦投入新冠肺炎防疫工作，並了解警方執行關懷外籍人士居家檢疫情況。

鄭文燦同時與一名檢疫中的大學生視訊，除了問身體狀況，也問大學生喜不喜歡居家檢疫關懷包，最喜歡哪一種零食，大學生說「很喜歡」，接著在鏡頭前像網紅一樣拿出一包「這個，乖乖」，鄭文燦和在場的市議員彭俊豪、警察局長陳國進、中壢警分局長劉映宮、志工隊隊員、員警們聽了哄堂大笑。

鄭文燦提醒還有中藥材調理包，可以燉雞湯、排骨，兩杯水就可以烹調，大學生聽了點頭說「好、好」，鄭文燦也問居家檢疫身體狀況，有沒有需要市府幫忙？大學生說一切很好。

桃園市2月5日到3月5日外籍人士居家檢原先有55名，鄭文燦說明到今天有14名已經解除列管，目前還有41名列管，其中又以中壢警分局轄區20名最多，因為中壢大學多，外籍學生本國居住地被列為疫區，從居住地回來需要居家檢疫14天，由外事警察執行這項勤務。

鄭文燦指出，警方在關懷、追查居家檢疫工作的角色很重要，過去就發生確診案例當事人隱瞞行蹤，疫調官請警方協助追查，警方透過手機等線索查出人趴趴走的行蹤，成功完成任務。鄭文燦肯定警察同仁默默在幕後只求完任務，對防疫工作非常有貢獻。

鄭文燦說，新冠肺炎防疫工作外藉人士的居家檢疫由警察局負責，衛生局負責居家隔離，民政局負責本國人居家檢疫追蹤，居家隔離指的是與確診病患有接觸虞慮者，居家檢疫是到過疫區的民眾，外籍人士由警局外事科和各分局外事警察配合。

鄭文燦聽大學生說最喜歡「乖乖」後和在場者都大聲笑。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦聽大學生說最喜歡「乖乖」後和在場者都大聲笑。記者鄭國樑／攝影
中壢警分局包括志工隊和鄭文燦市長合影，鄭市長慰勉大家辛苦投入疫情。記者鄭國樑／攝影
中壢警分局包括志工隊和鄭文燦市長合影，鄭市長慰勉大家辛苦投入疫情。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦 居家檢疫

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