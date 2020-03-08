居家檢疫隔離人數大幅下降 鄭文燦：剩四分之一

桃園福興扶輪社辦理國際扶輪3502地區「地區扶輪公共形象活動－櫻花植樹揭幕暨健行活動」，這次規畫將種植75棵櫻花樹，為小檜溪地區增添一條帶狀櫻花廊道。桃園市長鄭文燦也到場參與，談及桃園的防疫措施，他表示，目前台灣日均口罩產量近1千萬片，可逐漸紓解國人需求，另外，桃園原有4千人居家檢疫隔離，目前已經降到約800人居家檢疫、300人居家隔離，已大幅下降。

鄭文燦說，口罩工廠60條生產線的召集人為瀧澤科技股份有限公司，口罩不織布的部分則是由國內產能最大的口罩熔噴不織布原料供應商敏成股份有限公司負責，充分展現桃園中小企業的實力。鄭指出，目前口罩日均生產量可達1千萬片，能紓解民眾的口罩需求，此外，鄭還建議中央流行疫情指揮中心提供企業及外籍移工等，以「團購」方式購買口罩，使民眾工作之餘也能安心。

鄭表示，全台有近4萬人因疫情影響，正在居家檢疫隔離中，桃園先前有4千人居家檢疫隔離，由於14天檢疫期結束，目前剩下800人居家檢疫、300人居家隔離，已大幅下降，僅剩下四分之一。鄭還說，民眾在檢疫期間「趴趴走」的狀況多為去麥當勞、購買民生物品，桃市政府針對居家檢疫隔離的民眾發放全方位健康關懷包，現趴趴走的情形逐漸減少，他仍呼籲民眾，違規出門還是會被罰款。