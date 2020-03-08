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外來種入侵拉警報 苗縣鎖定斑腿樹蛙、埃及聖鹮
外來種斑腿樹蛙、埃及聖䴉強勢入侵，3月都要逐漸進入繁殖高峰期，苗栗縣政府農業處自然生態保育科今年鎖定監測及移除「不速之客」，其中埃及聖䴉部分，林務局今年首次納入縣市政府及保育團體，加大移除量能，減少衝擊台灣生態，危害生物多樣性。
斑腿樹蛙原產在華南、香港、中南半島等地，2006年在中市梧棲地區發現，目前在台灣西部低海拔農耕地、濕地水池都有觀察紀錄，族群數量龐大，並有向外擴張趨勢，苗栗縣2015年首次在卓蘭鎮通報發現1隻，隔年志工通報移除17隻，縣府2018年、2019年委託苗栗縣自然生態學會，共同移除128隻、113隻，學會人員曾在後龍鎮一處農田閒置的水塘，一舉移除40隻。
自然生態保育科指出，斑腿樹蛙在空間資源上，幾乎沒有競爭對手，族群數量迅速增加，成為優勢物種，需要立即人為方式移除、防堵，因與台灣原生種白頷樹蛙（布氏樹蛙）外觀相似容易誤認，農業處不建議民眾發現疑似斑腿樹蛙自行移除，洽詢及通報電話037-558216。
此外，自然生態保育科鎖定今年委託要移除的另一外來種埃及聖䴉，歐盟列為百大入侵種之一，原產在非洲及中東，約40年前引進台灣動物園，因意外成逸出鳥，適應良好且無天敵，族群量逐年增長，牠與本土鷺科鳥類的棲地、食性重疊，排擠生存資源，也可能對被取食的物種造成危害，林務局2018年起積極移除埃及聖䴉。
林務局統計去年移除成果，埃及聖䴉生殖控制部份，共移除5831顆鳥蛋、1210隻雛鳥；成鳥移除部分，共移除了825隻成鳥與398隻在巢區附近出沒的亞成鳥，林務局今年首次與已有埃及聖䴉分布的縣市政府分進合擊，加大移除量能，希望快速壓制埃及聖䴉族群擴張，逐年清除族群，自然生態保育科近期內將招標委託辦理。
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