快訊

獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3／22落幕

關指部機步連爆官兵販毒吸毒 六軍團：重懲、汰除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外來種入侵拉警報 苗縣鎖定斑腿樹蛙、埃及聖鹮

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
外來種埃及聖䴉入侵苗栗市，成群結隊在稻田覓食。圖／資料照片、徐桂媚提供
外來種埃及聖䴉入侵苗栗市，成群結隊在稻田覓食。圖／資料照片、徐桂媚提供

外來種斑腿樹蛙、埃及聖䴉強勢入侵，3月都要逐漸進入繁殖高峰期，苗栗縣政府農業處自然生態保育科今年鎖定監測及移除「不速之客」，其中埃及聖䴉部分，林務局今年首次納入縣市政府及保育團體，加大移除量能，減少衝擊台灣生態，危害生物多樣性。

斑腿樹蛙原產在華南、香港、中南半島等地，2006年在中市梧棲地區發現，目前在台灣西部低海拔農耕地、濕地水池都有觀察紀錄，族群數量龐大，並有向外擴張趨勢，苗栗縣2015年首次在卓蘭鎮通報發現1隻，隔年志工通報移除17隻，縣府2018年、2019年委託苗栗縣自然生態學會，共同移除128隻、113隻，學會人員曾在後龍鎮一處農田閒置的水塘，一舉移除40隻。

自然生態保育科指出，斑腿樹蛙在空間資源上，幾乎沒有競爭對手，族群數量迅速增加，成為優勢物種，需要立即人為方式移除、防堵，因與台灣原生種白頷樹蛙（布氏樹蛙）外觀相似容易誤認，農業處不建議民眾發現疑似斑腿樹蛙自行移除，洽詢及通報電話037-558216。

此外，自然生態保育科鎖定今年委託要移除的另一外來種埃及聖䴉，歐盟列為百大入侵種之一，原產在非洲及中東，約40年前引進台灣動物園，因意外成逸出鳥，適應良好且無天敵，族群量逐年增長，牠與本土鷺科鳥類的棲地、食性重疊，排擠生存資源，也可能對被取食的物種造成危害，林務局2018年起積極移除埃及聖䴉。

林務局統計去年移除成果，埃及聖䴉生殖控制部份，共移除5831顆鳥蛋、1210隻雛鳥；成鳥移除部分，共移除了825隻成鳥與398隻在巢區附近出沒的亞成鳥，林務局今年首次與已有埃及聖䴉分布的縣市政府分進合擊，加大移除量能，希望快速壓制埃及聖䴉族群擴張，逐年清除族群，自然生態保育科近期內將招標委託辦理。

外來種埃及聖䴉入侵苗栗市，成群結隊在稻田覓食。圖／資料照片、徐桂媚提供
外來種埃及聖䴉入侵苗栗市，成群結隊在稻田覓食。圖／資料照片、徐桂媚提供
外來種斑腿樹蛙幾乎沒有競爭對手，急遽繁衍、快速擴張，苗栗縣連3年委託共同移除。圖／苗栗縣政府提供
外來種斑腿樹蛙幾乎沒有競爭對手，急遽繁衍、快速擴張，苗栗縣連3年委託共同移除。圖／苗栗縣政府提供

延伸閱讀

全台首例 苗縣消防局成立無人機隊

苗縣無人機空域 採負面表列

無人機專章月底上路 苗縣限飛空域採負面表列

無人機飛行場域 苗縣採負面表列

相關新聞

桃園復興免費巴士將停駛 改推預約叫車「幸福巴士」

桃園市復興區市區公車與免費巴士營運績效不彰，每公里均載客數不到1人，市府交通局去年起檢討並到山區蹲點，發現部落長者搭乘特...

影／視訊居家檢疫外籍學生 鄭文燦說「最喜歡這包」惹笑

桃園市長鄭文燦今天到中壢警分局慰勞員警、志工隊辛苦投入新冠肺炎防疫工作，並了解警方執行關懷外籍人士居家檢疫情況。

居家檢疫隔離人數大幅下降 鄭文燦：剩四分之一

桃園福興扶輪社辦理國際扶輪3502地區「地區扶輪公共形象活動－櫻花植樹揭幕暨健行活動」，這次規畫將種植75棵櫻花樹，為小...

外來種入侵拉警報 苗縣鎖定斑腿樹蛙、埃及聖鹮

外來種斑腿樹蛙、埃及聖䴉強勢入侵，3月都要逐漸進入繁殖高峰期，苗栗縣政府農業處自然生態保育科今年鎖定監測及移除「不速之客...

防疫閱讀不打烊 苗栗市圖書館借書送口罩套

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，許多人減少出入室內群聚場所，苗栗市公所圖書館「抗」疫，民眾不用出門，即日到3月31日只要憑...

疫情衝擊乘客變少 桃園客運十多條公車路線擬減班

新冠肺炎疫情衝擊，民眾減少搭乘大眾交通運輸工具，桃園整體市區公車載客率少1成5到2成左右，業者有意減班，市府交通局強調，...

地方名人堂／我是謝美英…空中現聲到獻身基層

「大家好，我是美英，我是謝美英！」知名廣播人謝美英在亞洲電台主持讀報節目十多年，因口條清晰和磁性的嗓音，讓聽眾印象深刻。前年當選桃園市議員後，並未放棄熱愛的廣播主持工作，每天依舊到電台報到。她笑說，很多人都不知道她也是市議員，選民服務、跑紅白帖時驚喜發現是「美英本人」，甚至當場開粉絲見面會。

來飯店辦公 業者推商務日租方案

旅宿業受新冠肺炎疫情影響業績下滑，桃園、新竹有飯店業者利用客房推出日租商務辦公專案，供商務人士使用；針對中央超前部署規畫供居家檢疫者居住的防疫旅館，因有旅館員工反彈，桃園市府仍在積極協調，不過，竹市與竹縣則各有2家與1家業者表達意願，協助政府防疫也維持基本住房率，但希望低調並且提供防疫配套，避免疑慮。

載客率下滑 桃竹苗公車喊減班

新冠肺炎疫情衝擊，桃竹苗地區部分公車載客率掉了1、2成，業者有意減班，有的已提計畫送審，桃市交通局訂出虧損補貼路線不得減班原則，另外，復興區市區公車與免費巴士每公里載客數不到1人，市府交通局發現部落長者搭乘需求高，研議將部分路線轉型為幸福巴士，採彈性預約制，預計5月上路。

苗栗舊山線Rail Bike星光票 爭取4月開賣

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike5月開始增開星光票班次，業者計畫爭取提前至4月增開，並爭取開放3至6歲兒童也可搭乘，縣府近期將審核，讓親子及遊客可在桐花祭、賞螢季充分安排行程。

不滿徵收土地 業者抬棺至台積電抗議

新竹科學園區管理局辦理竹科（寶山用地）第2期擴建計畫，將徵收91.65公頃土地，運璿科技公司總經理彭振芳不滿科管局為台積電擴廠需求徵收土地，昨天帶多名員工駕駛吊車載著棺材到台積電總部前抗議。台積電表示，園區規畫及土地徵收為政府權責，台積公司無法評論；科管局則希望被徵收戶回到正常溝通管道，會盡力協助。

礙於中央經費控管 苗栗動物收容所暫停開放認領養參觀

苗栗縣動物收容所近期貼出公告，因應今年度中央補助計畫經費嚴重控管，已無計畫人力維持動物收容所正常運作，但仍有每日飼養與管...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。