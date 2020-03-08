歡慶婦女節 桃療送金莎花束感謝女同仁辛勞

近期新冠肺炎疫情延燒，今日又是3月8日國際婦女節，為慰勉女性醫療同仁在工作崗上的付出與辛勞，衛福部桃園療養院長邱献章致送每人一束金沙巧克花束，感謝女性醫療同仁平日的辛勞奉獻與付出，且在慰勉同時，特別指示政風室推行「愛護、防護、保護」廉政工作任務。

邱献章表示，因應新冠肺炎疫情，桃療除配合中央各項防疫政策外，更積極整合各科室資源、人力及防疫物資，致力管控感染整備就緒，醫護人員們也是不分日夜防地守在第一道防線，相當辛。在3月8日這個有意義的日子裡，準備金沙巧克力花束來表達對女性同仁的尊重、感謝之意，花束也代表院長的「愛心、善心、熱心、暖心及信心」，希望用5心與同仁共同渡過疫情難關。