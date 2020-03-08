防疫閱讀不打烊 苗栗市圖書館借書送口罩套

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，許多人減少出入室內群聚場所，苗栗市公所圖書館「抗」疫，民眾不用出門，即日到3月31日只要憑苗栗縣內借書證、「書香卡」，上網https://forms.gle/fnw867PD1U6v8pG16，登錄預約10日以後索取「驚喜閱讀便利包」，個人卡借書8本、家庭卡借書16本，可獲手作口罩保護套，每卡限兌換1次，數量有限送完為主。

市公所圖書館指出，圖書館防疫，全面加強公共區域消毒，民眾需量測額溫攝氏37.5度以下才能入館，櫃台備有酒精供使用，借還書都會以酒精擦拭，民眾只要依預約時間到圖書館，即可快速借書。