疫情衝擊乘客變少 桃園客運十多條公車路線擬減班

新冠肺炎疫情衝擊，民眾減少搭乘大眾交通運輸工具，桃園整體市區公車載客率少1成5到2成左右，業者有意減班，市府交通局強調，已向業者說明，原則「虧損補貼路線不得減班」，至於密集班次路線可調整班距或路線因應，盡量不影響乘客權益，業者之後若提計畫會再進一步審核。

疫情影響公車客運營運，擁有桃園市7成公車路線的桃園客運載客量明顯下滑，比以往少了2到3成，桃園客運醞釀減班，強調本就班次少、班距大的路線不動，將鎖定本就班次密集的十多條市區路線，因這些路線受疫情影響，不如以往容易客滿，會朝拉大班距方向調整。

桃園客運總經理室主任簡誌良舉例，如班次密度為5分鐘1班，就可能調整為8分鐘或10分鐘1班，拉長班距減班，乘客較不會感受到差異，預計下周向交通局提案初步溝通。

桃園市交通局指出，已向轄內各公車業者說明，班次本就多的公車路線可調整班距來減班，至於虧損補貼路線雖然搭乘人數少，但營運有其必要性與公益性，不宜變動，若業者有提減班計畫，交通局會進一步審核，才准施行。