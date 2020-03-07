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礙於中央經費控管 苗栗動物收容所暫停開放認領養參觀
苗栗縣動物收容所近期貼出公告，因應今年度中央補助計畫經費嚴重控管，已無計畫人力維持動物收容所正常運作，但仍有每日飼養與管理，收容所從3月18日到今年6月20日暫停開放認領養參觀，暫定在6月24日在重啟開放參觀認領養。
苗栗縣動物保護防疫所長張俊義說，動物收容所平時有6人，2名獸醫師與4名管理人員。今年因應中央補助計畫經費嚴重控管，沒有相關經費維持收容所正常運作，收容所將暫停開放認領養參觀到6月下旬，這段期間也會爭取相關經費，協調所內人力。
張俊義說，期間內收容所仍會維持正常運作，從6人變成2人，每天飼養管理清潔，TNR部分，受理民眾通報，捕捉救援絕育仍會持續運作，不受影響，期間暫停開放認領養與參觀。期間內民眾若想認領養犬貓，可打電話先預約037-320049分機201，或是到苗栗縣寵物店家有認領養的愛心送養小站；苗栗縣動物收容所目前收容狗130隻、20隻貓。
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