礙於中央經費控管 苗栗動物收容所暫停開放認領養參觀

苗栗縣動物收容所近期貼出公告，因應今年度中央補助計畫經費嚴重控管，已無計畫人力維持動物收容所正常運作，但仍有每日飼養與管理，收容所從3月18日到今年6月20日暫停開放認領養參觀，暫定在6月24日在重啟開放參觀認領養。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義說，動物收容所平時有6人，2名獸醫師與4名管理人員。今年因應中央補助計畫經費嚴重控管，沒有相關經費維持收容所正常運作，收容所將暫停開放認領養參觀到6月下旬，這段期間也會爭取相關經費，協調所內人力。