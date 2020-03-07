快訊

直播／得票率近七成！江啟臣當選國民黨主席 這些縣市領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園復興免費巴士將停駛 改推預約叫車「幸福巴士」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市復興區市區公車與免費巴士營運績效不彰，每公里均載客數不到1人，市府交通局去年起檢討並到山區蹲點，發現部落長者搭乘特定路線，實際需求比想像高，研議將部份路線轉型為「幸福巴士」，採彈性預約制。圖／桃園市交通局提供
桃園市復興區市區公車與免費巴士營運績效不彰，每公里均載客數不到1人，市府交通局去年起檢討並到山區蹲點，發現部落長者搭乘特定路線，實際需求比想像高，研議將部份路線轉型為「幸福巴士」，採彈性預約制。圖／桃園市交通局提供

桃園市復興區市區公車與免費巴士營運績效不彰，每公里均載客數不到1人，市府交通局去年起檢討並到山區蹲點，發現部落長者搭乘特定路線，實際需求比想像高，研議將部分路線轉型為「幸福巴士」，以小客車、九人座或中巴載客，採彈性預約制，「2人預約就成行」，希望幸福巴進駐後，讓偏鄉公共運輸服務更有溫度，預計5月上路。

山地原住民市議員簡志偉說，從去年起許多部落鄉親就聽聞免費巴士將停駛，相當擔心老人、學童無車可搭，有後山鄉親甚至發起搶救免巴連署，超過八十多人響應向他陳情，他樂見交通局規畫幸福巴士構想，搭乘彈性許多，應能提升使用率，但希望市府交通局儘速與地方溝通細節，讓鄉親了解，也盼多聘族人當司機，促進就業機會。

桃市交通局近年檢討全市免費公車「樂活巴」，也研擬調整復興區公共運輸網絡，復興現共10條市區公車、6條免費公車，平均日運量1668人，因路線長度差異大、路線彎繞且搭乘人數少，「全為虧損路線」，每月要花270萬元的虧損補貼款支持營運。

交通局公共運輸科長陳家緯說，全復興87個部落，依據電子票證數據來看，復興區持老人卡搭公車比例約4成2，比其他區多1成，顯見當地長者搭車需求高，因此交通局與顧問公司花了1個多月到復興蹲點觀察，了解許多長者想到文健站、衛生所或里辦公室活動，但礙於路網缺乏彈性且山區道路狹窄難會車，很多活動熱點，免巴都到不了。

陳家緯也發現，搭乘免費巴士要刷電子票證，但因不扣款只供紀錄，許多搭車的部落民眾並無刷卡習慣，實地蹲點後，才驚訝發現有路線1班車就載了20多人，因此交通局規畫轉型為預約制的幸福巴士，除比照花東有小客車、九人座，也會加入中巴營運。

交通局初步規畫6條免費巴士與5條市區公車路線全轉型為幸福巴士，另新闢2條路線，採固定班次及彈性預約方式服務，希望幸福巴士進駐後，能彈性深入過往到不了的支點，目標讓復興路網涵蓋率65%提升至85%，也讓公共運輸服務更有人情溫度，上路前一定會到復興辦說明會，但目前面臨疫情，說明會時程可能往後延。

桃園市復興區市區公車與免費巴士營運績效不彰，每公里均載客數不到1人，市府交通局去年起檢討並到山區蹲點，發現部落長者搭乘特定路線，實際需求比想像高，研議將部份路線轉型為「幸福巴士」，採彈性預約制。圖／桃園市交通局提供
桃園市復興區市區公車與免費巴士營運績效不彰，每公里均載客數不到1人，市府交通局去年起檢討並到山區蹲點，發現部落長者搭乘特定路線，實際需求比想像高，研議將部份路線轉型為「幸福巴士」，採彈性預約制。圖／桃園市交通局提供
桃園市山地原住民市議員簡志偉說，從去年起許多部落鄉親就擔心免費巴士將停駛，甚至發起搶救免巴連署，他樂見交通局幸福巴士構想，能提升搭車率，但應儘速與地方溝通細節。圖／簡志偉提供
桃園市山地原住民市議員簡志偉說，從去年起許多部落鄉親就擔心免費巴士將停駛，甚至發起搶救免巴連署，他樂見交通局幸福巴士構想，能提升搭車率，但應儘速與地方溝通細節。圖／簡志偉提供
復興區部落文化健康站據點多，市議員簡志偉（前排左四）希望幸福巴士進駐後，能協助長者多到文健站活動。圖／簡志偉提供
復興區部落文化健康站據點多，市議員簡志偉（前排左四）希望幸福巴士進駐後，能協助長者多到文健站活動。圖／簡志偉提供

巴士 公車 公共運輸

延伸閱讀

7旬翁遭撞斷腿截肢 桃市交通局號誌不當判國賠百萬

還是要替公車行銷一下！ 高市印多國語公車資訊供索取

新北小黃憂酒精不夠 交通局：已向中央申請

行得正義！偏鄉東石鄉幸福巴士啟航 隨招隨停方便搭車

相關新聞

校園周邊黃線 苗栗縣議員曾玟學促彈性開放

校園周邊黃線更彈性開放運用。苗栗縣議員曾玟學接獲民眾反映，后庄國小校門口兩側繪製紅、黃線，平日讓家長們接送學童上下學，但...

礙於中央經費控管 苗栗動物收容所暫停開放認領養參觀

苗栗縣動物收容所近期貼出公告，因應今年度中央補助計畫經費嚴重控管，已無計畫人力維持動物收容所正常運作，但仍有每日飼養與管...

桃園復興免費巴士將停駛 改推預約叫車「幸福巴士」

桃園市復興區市區公車與免費巴士營運績效不彰，每公里均載客數不到1人，市府交通局去年起檢討並到山區蹲點，發現部落長者搭乘特...

桃園展演場館加強防疫 「參與活動須全程戴口罩」

新冠肺炎疫情增溫，藝文活動群聚欣賞演出備受關注，桃園市政府藝文設施管理中心今天指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫作業與文...

Rail Bike星光票爭取提前4月開賣 迎接賞桐賞螢季

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike去年7月正式營運後，縣府統計搭乘率超過八成，假日更是一票難求，縣府文化觀光局為方...

苗栗產業發起好吃好玩好有趣 力抗疫情將推出第二波

活絡、行銷苗栗地方產業，苗栗縣政府工商發展處串連起苗栗在地業者推出「苗栗產業好吃、好玩、好有趣」聯合行銷，推出4個月來，...

竹市辦全國首場醫院社區防疫演練 陳時中對防疫有信心

因應新冠肺炎疫情嚴峻，新竹市政府今天邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院，進行全國首場地方政府聯合應變醫院與社區的防疫演練...

不只櫻花可以追 竹縣黃花、粉色風鈴木盛開

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾都避免出入密閉的公共場所，選擇到戶外踏青，228連假期間，新竹縣內各賞櫻景點更吸引大批人潮...

注意！新竹地區8家醫院謝絕探病

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫期間為避免醫院內群聚感染，新竹市5間急救責任醫院，3月9日起禁止探病，陪病採實名制措施；新竹縣...

投訴／西湖鄉設機車待轉區 民怨有必要嗎？

苗栗縣西湖鄉119線與台1線公路路口新設機車兩段式左轉待轉區，林姓讀者向聯合報系投訴指鄉內人口稀少，畫設待轉區是擾民之舉，已引起鄉民反彈；但也有居民認為有待轉區較安全。

叫外送遭拒？桃醫新屋分院：店家人手不足

新冠肺炎延燒，醫護人員叫外送遭拒頻傳，衛福部桃園醫院新屋分院1名女性物理治療師在臉書社團PO文抱怨，近日為了疫情忙碌奔波，負擔疲憊的工作及家人擔心的反對聲浪，叫飲料、便當外送卻遭拒絕，即使約在醫院外空曠處也被拒絕，令她好心酸。

竹市大眾運輸、YouBike 加強消毒

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹市政府交通處針對人流往來的3大交通運輸場所及工具全面消毒防疫，市長林智堅表示，市區客運站及新竹轉運站、80輛市區公車、公路及國道客運、17處公有停車場及全市49處YouBike站1125輛自行車每日固定消毒，希望市民在疫情期間安心搭乘使用。

熱門新聞

繼台中亞緻大飯店後 彰化桂都餐廳也熄燈了

新北板橋、中和及土城一帶大規模停跳電 台電搶修中

礁溪知名冠翔世紀溫泉會館 歇業半年資遣42員工

注意！新竹地區8家醫院謝絕探病

不只櫻花可以追 竹縣黃花、粉色風鈴木盛開

銅鑼鄉長解職生效 造橋前鄉長黃純德將代理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。