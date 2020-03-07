桃園復興免費巴士將停駛 改推預約叫車「幸福巴士」

桃園市復興區市區公車與免費巴士營運績效不彰，每公里均載客數不到1人，市府交通局去年起檢討並到山區蹲點，發現部落長者搭乘特定路線，實際需求比想像高，研議將部分路線轉型為「幸福巴士」，以小客車、九人座或中巴載客，採彈性預約制，「2人預約就成行」，希望幸福巴進駐後，讓偏鄉公共運輸服務更有溫度，預計5月上路。

山地原住民市議員簡志偉說，從去年起許多部落鄉親就聽聞免費巴士將停駛，相當擔心老人、學童無車可搭，有後山鄉親甚至發起搶救免巴連署，超過八十多人響應向他陳情，他樂見交通局規畫幸福巴士構想，搭乘彈性許多，應能提升使用率，但希望市府交通局儘速與地方溝通細節，讓鄉親了解，也盼多聘族人當司機，促進就業機會。

桃市交通局近年檢討全市免費公車「樂活巴」，也研擬調整復興區公共運輸網絡，復興現共10條市區公車、6條免費公車，平均日運量1668人，因路線長度差異大、路線彎繞且搭乘人數少，「全為虧損路線」，每月要花270萬元的虧損補貼款支持營運。

交通局公共運輸科長陳家緯說，全復興87個部落，依據電子票證數據來看，復興區持老人卡搭公車比例約4成2，比其他區多1成，顯見當地長者搭車需求高，因此交通局與顧問公司花了1個多月到復興蹲點觀察，了解許多長者想到文健站、衛生所或里辦公室活動，但礙於路網缺乏彈性且山區道路狹窄難會車，很多活動熱點，免巴都到不了。

陳家緯也發現，搭乘免費巴士要刷電子票證，但因不扣款只供紀錄，許多搭車的部落民眾並無刷卡習慣，實地蹲點後，才驚訝發現有路線1班車就載了20多人，因此交通局規畫轉型為預約制的幸福巴士，除比照花東有小客車、九人座，也會加入中巴營運。